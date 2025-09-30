59 perce
Téli vitaminbomba mindössze 3 hozzávalóból: erre van most mindenkinek szüksége
A hideg időszakban különösen fontos a szervezet megerősítése. A téli vitaminbomba receptje egyszerű, gyorsan elkészíthető és könnyen beilleszthető a mindennapokba.
Forrás: pexels.com
A gyömbér az egyik legerősebb természetes immunerősítő, amely segíti a szervezetet a hideg hónapokra való felkészülésben. A téli vitaminbomba nemcsak ízletes, hanem praktikus módja annak, hogy energiával és frissességgel töltsük fel magunkat a megfázásos időszakokban.
Téli vitaminbomba recept
Az alábbi egyszerű recept segít a szervezet immunvédelmének támogatásában:
- 1 citrom leve
- 2 evőkanál méz
- Kockára vágott friss gyömbér
Keverjük össze a citrom levét, a mézet és a gyömbérkockákat. Fedjük le, és hagyjuk állni egy keveset, hogy az ízek összeérjenek. Ezután fogyasszuk el egy kiskanállal.
A teás vagy felöntött változatnál a keveréket öntsük fel forró (de nem forrásban lévő) vízzel és keverjük egy csésze gyógyteába (pl. fekete, zöld vagy kamilla), majd hagyjuk állni 2–3 percig, és fogyasszuk melegen.
Mindkét verzió esetén a bátrabbak egy kevés whisky-vel is megbolondíthatják a keveréket. Rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a szervezet természetes védekezőképességének erősítéséhez a hideg hónapokban.
A gyömbér frissen reszelve is felhasználható és ízlés szerint változtatható a méz mennyisége. A citrom vitaminjai kiegészítik a gyömbér jótékony hatásait, így a keverék egyszerre ízletes és egészséges.