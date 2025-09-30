szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

+19
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Immunerősítő

59 perce

Téli vitaminbomba mindössze 3 hozzávalóból: erre van most mindenkinek szüksége

Címkék#vitaminforrás#immunvédelem#gyömbér#méz#tél#citrom#vitamin#vitaminpótlás

A hideg időszakban különösen fontos a szervezet megerősítése. A téli vitaminbomba receptje egyszerű, gyorsan elkészíthető és könnyen beilleszthető a mindennapokba.

Balogh Rebeka
Téli vitaminbomba mindössze 3 hozzávalóból: erre van most mindenkinek szüksége

Forrás: pexels.com

A gyömbér az egyik legerősebb természetes immunerősítő, amely segíti a szervezetet a hideg hónapokra való felkészülésben. A téli vitaminbomba nemcsak ízletes, hanem praktikus módja annak, hogy energiával és frissességgel töltsük fel magunkat a megfázásos időszakokban.

Téli vitaminbomba, pár hozzávalóból Forrás: pexels.com
Téli vitaminbomba, pár hozzávalóból
Forrás: pexels.com

Téli vitaminbomba recept

Az alábbi egyszerű recept segít a szervezet immunvédelmének támogatásában:

  • 1 citrom leve
  • 2 evőkanál méz
  • Kockára vágott friss gyömbér

Keverjük össze a citrom levét, a mézet és a gyömbérkockákat. Fedjük le, és hagyjuk állni egy keveset, hogy az ízek összeérjenek. Ezután fogyasszuk el egy kiskanállal. 

A teás vagy felöntött változatnál a keveréket öntsük fel forró (de nem forrásban lévő) vízzel és keverjük egy csésze gyógyteába (pl. fekete, zöld vagy kamilla), majd hagyjuk állni 2–3 percig, és fogyasszuk melegen.

Mindkét verzió esetén a bátrabbak egy kevés whisky-vel is megbolondíthatják a keveréket. Rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a szervezet természetes védekezőképességének erősítéséhez a hideg hónapokban.

A gyömbér frissen reszelve is felhasználható és ízlés szerint változtatható a méz mennyisége. A citrom vitaminjai kiegészítik a gyömbér jótékony hatásait, így a keverék egyszerre ízletes és egészséges.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu