Mikor és miért fontos téli gumira váltani?

A megfelelő abroncs használata nemcsak a közlekedés biztonsága, hanem a gumik élettartama miatt is fontos. Ahogy közeledik az ősz, egyre több autósban merül fel a kérdés: mikor érdemes lecserélni a nyárit, téli gumira? A témában Dr. Farkas Károly, a Magyar Autóklub Közép-dunántúli Régió elnöke osztotta meg tanácsait.

Veszprémi Dániel

Az időjárás változásával nemcsak a ruhatárunkat kell átgondolni, hanem az autónk felszerelését is. A gumik állapota és típusa döntő szerepet játszik abban, mennyire biztonságosan tudunk közlekedni a csúszós, hideg utakon. Szakértők szerint a megfelelő időben elvégzett gumicsere nemcsak a balesetveszélyt csökkenti, hanem hosszú távon pénzt is spórolhat az autósoknak. Dr. Farkas Károly, a Magyar Autóklub Közép-dunántúli Régió elnöke most elmondta, mikor és miért érdemes a téli gumira váltani.

Closeup,View,Of,The,Car's,Wheel,On,The,Snowy,Road. Téli gumi. KRESZ. Autó, Kocsi. Tél, ősz, kerék, gumi, kormány, FARKAS KÁROLY
Farkas Károly elárulja, miért fontos a téli gumi, és mikor váltsunk.
Fotó: LeManna / Forrás:  Shutterstock

Mikor kell váltani?

A szakértő tapasztalata szerint sokan túl későn, akár decemberben kezdenek el gondolkodni a cserén, amikor a szervizek túlterheltek. Ezért érdemes időben bejelentkezni, hogy elkerüljük a hosszú várakozást.

Én azt javaslom, hogy szeptember 15. és október 15. között már célszerű időpontot foglalni a gumisnál

 – hangsúlyozta Dr. Farkas Károly 

A gumicsere során fontos, hogy a szakember helyesen szerelje fel a kerekeket, ügyelve a forgásirányra és arra, hogy a gumikat megfelelő pozícióban cseréljék. Például a jobb hátsó kerék a következő szezonban gyakran a bal első helyére kerül, ez segít az egyenletes kopásban.

Miért fontos a téli gumi?

Sokan a mintázat alapján különböztetik meg a nyári és téli abroncsokat, pedig a legnagyobb eltérés az anyagösszetételben rejlik.

A téli gumik olyan keverékből készülnek, amik hidegben sem merevednek meg, így biztosítják a megfelelő tapadást

 – magyarázta a szakember.

Ezért nem fagy meg a gumi, nem válik rideggé, és biztonságosan használható mínuszokban is. A nyári gumi ellenben 7 Celsius-fok alatt veszíti el rugalmasságát, ami hosszabb fékutat és kisebb tapadást eredményez.

A BHPgumi videója a téli gumiról:

Mit tegyünk a régi garnitúrával?

Sokan két teljes garnitúrát tartanak: egy nyári és egy téli szettet. Ezeket szezononként váltogatják, így nemcsak a biztonság nő, de az abroncsok is tovább bírják. A tárolásnál figyeljünk arra, hogy a gumik ne érintkezzenek közvetlen napsütéssel vagy nagy hőingadozással.

 

