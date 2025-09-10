szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

20°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Botrányhős

2 órája

T.Danny felrobbantotta a színpadot a Bányásznapokon +Galéria

Címkék#Tatabánya#Bányásznap#T Danny#rapper

A 75. tatabányai Bányásznap szombat esti sztárfellépője a botrányhős rapper volt. TDanny több ezer fiatalt vonzott a Május 1. parkba. A koncert hangulata fergeteges volt, ám a rapper botrányt keltő ügyei nincsenek feledésbe veszve.

Szombaton este a tatabányai Május 1. parkban ismét több ezres közönség gyűlt össze, hogy együtt ünnepeljék a 75. Bányásznapokat. A rendezvénysorozat szombati programjai között a fiatalabb korosztály kedvencei is helyet kaptak, köztük TDanny, aki 20 órától lépett színpadra. A rapper dinamikus fellépésével feldobta az est hangulatát, a bulit később Pixa és Bréda Bia folytatta.

TDanny
TDanny Tatabányára érkezett
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24  Óra

TDanny és a szerek

Tatabánya városában T. Danny fellépése egyértelmű siker volt: a Bányásznap közönsége hangosan ünnepelte a botrányhős rapper dalait, a színpad előtt fiatalok tömege bulizott. 

Az elmúlt időszakban több médium és rajongói közösség is aggodalmát fejezte ki T. Danny állapotával kapcsolatban. A rapper dalszövegeiben – például a „Rockstar” című dalban – megjelennek a drogokra való utalások, ami sokakban gyanút ébresztett. Emellett a közösségi médiában és bulvárcikkekben rendre felbukkan, hogy a sztár „zavartan viselkedik”, „sokat fogyott”, sőt, egyes rajongók szerint koncerteken vagy tévés szereplésekben „szétesett állapotban” látták.

Az előadó decemberben egy Instagram-sztoriban reagált a pletykákra, ahol röviden annyit üzent a rajongóknak: „Minden rendben van.” Ezzel igyekezett eloszlatni a kételyeket, de a közönség egy része továbbra is aggódva figyeli kedvencének pályáját.

GALÉRIA: T.Danny is fellépett a tatabányai színpadra (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu