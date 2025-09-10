T.Danny felrobbantotta a színpadot a Bányásznapokon +Galéria

Szombaton este a tatabányai Május 1. parkban ismét több ezres közönség gyűlt össze, hogy együtt ünnepeljék a 75. Bányásznapokat. A rendezvénysorozat szombati programjai között a fiatalabb korosztály kedvencei is helyet kaptak, köztük TDanny, aki 20 órától lépett színpadra. A rapper dinamikus fellépésével feldobta az est hangulatát, a bulit később Pixa és Bréda Bia folytatta.

TDanny Tatabányára érkezett

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

TDanny és a szerek

Tatabánya városában T. Danny fellépése egyértelmű siker volt: a Bányásznap közönsége hangosan ünnepelte a botrányhős rapper dalait, a színpad előtt fiatalok tömege bulizott.

Az elmúlt időszakban több médium és rajongói közösség is aggodalmát fejezte ki T. Danny állapotával kapcsolatban. A rapper dalszövegeiben – például a „Rockstar” című dalban – megjelennek a drogokra való utalások, ami sokakban gyanút ébresztett. Emellett a közösségi médiában és bulvárcikkekben rendre felbukkan, hogy a sztár „zavartan viselkedik”, „sokat fogyott”, sőt, egyes rajongók szerint koncerteken vagy tévés szereplésekben „szétesett állapotban” látták.

Az előadó decemberben egy Instagram-sztoriban reagált a pletykákra, ahol röviden annyit üzent a rajongóknak: „Minden rendben van.” Ezzel igyekezett eloszlatni a kételyeket, de a közönség egy része továbbra is aggódva figyeli kedvencének pályáját.