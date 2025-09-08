Meddig tarthat ki a nyár? Ilyen most a hazai tavak hőmérséklete

Az elmúlt héten továbbra is nyárias, meleg időnk volt, és úgy tűnik, ezen a héten is hasonlóan alakul az időjárás. Bár a reggelek és esték egyre hűvösebbek, napközben 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk – a köpönyeg.hu időjárás előrejelzése szerint vasárnaptól szerdáig is kitart a kánikula. A jó időhöz megnéztük a tavak hőfokát, és mondjuk hol tudnál még egy utolsót megmártózni.

Ilyen a tavak hőmérséklete

Forrás: kemma.hu

Korábban már megnéztük a nyár végi vízhőmérsékleteket, most pedig újra utánajártunk, mennyit hűltek a tavak. A met.hu írása szerint a Tisza tavon nem várható valami jó idő, ugyan is másodfokú viharjelzés van érvényben.

A balatoni víz hőmérséklet Siófoknál jelenleg 23 fokos. A Velencei-tó hőmérséklete jelentősen csökkent az elmúlt napokban: míg nemrég még 27 fokos volt, most Agárdnál mindössze 22 fokot mértek. A Tisza-tónál ezzel szemben még kellemesebb a víz, az élő Tisza hőmérséklete 25 fok.