Strandolás

2 órája

Meddig tarthat ki a nyár? Ilyen most a hazai tavak hőmérséklete

Balatontól a Tiszáig, itt a tavak hőmérséklete, van ahol óriásit zuhantak a fokok. Mondjuk melyik tavakban csobbanhatsz még kellemesen.

Kemma.hu

Az elmúlt héten továbbra is nyárias, meleg időnk volt, és úgy tűnik, ezen a héten is hasonlóan alakul az időjárás. Bár a reggelek és esték egyre hűvösebbek, napközben 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk – a köpönyeg.hu időjárás előrejelzése szerint vasárnaptól szerdáig is kitart a kánikula. A jó időhöz megnéztük a tavak hőfokát, és mondjuk hol tudnál még egy utolsót megmártózni.

tavak
Ilyen a tavak hőmérséklete
Forrás: kemma.hu

Ilyen a tavak hőmérséklete

Korábban már megnéztük a nyár végi vízhőmérsékleteket, most pedig újra utánajártunk, mennyit hűltek a tavak. A met.hu írása szerint a Tisza tavon nem várható valami jó idő, ugyan is másodfokú viharjelzés van érvényben. 

A balatoni víz hőmérséklet Siófoknál jelenleg 23 fokos. A Velencei-tó hőmérséklete jelentősen csökkent az elmúlt napokban: míg nemrég még 27 fokos volt, most Agárdnál mindössze 22 fokot mértek. A Tisza-tónál ezzel szemben még kellemesebb a víz, az élő Tisza hőmérséklete 25 fok.

Utánanéztünk annak is, melyik komárom-esztergomi strandok tartanak még nyitva, és meddig lehet élvezni a fürdőzést a nyár utolsó napjaiban.

 

