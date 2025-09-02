1 órája
Egy város rejtett múltja: hogyan őrizte meg a tatai zsinagóga a történelem lenyomatait +fotók, videó
Tatán egy épület mesél a város múltjáról és a zsidó közösség sorsáról. A tatai zsinagóga évszázadok óta őrzi a helyi zsidó közösség emlékét, és ma már múzeumként, valamint alkalmi vallási és kulturális események színtereként nyitja meg újra kapuit.
Tata belvárosában áll egy különleges épület, melynek falai egy letűnt kor emlékét őrzik. A 19. század közepén emelt tatai zsinagóga a város egykor virágzó zsidó közösségének állít emléket. Története a középkori kezdetektől a 19. századi fénykoron át a holokauszt tragédiájáig és az azt követő változásokig ível, napjainkban pedig múzeumként és alkalmankénti közösségi térként szolgál – immár a zsidó örökség újraélesztésének reményével.
A tatai zsinagóga jelenléte a középkorban
Tata városában a zsidók jelenléte egészen a középkorig vezethető vissza: egyes források szerint már a 13. században éltek itt zsidó családok. Az első írásos emlék ugyan 1490-ből való – ebben Corvin János kormányzó rendeletben utasította a zsidók kiűzését a településről. A döntés hátterében részben vallási érvek („a keresztény lakosság nem élhet együtt Krisztus gyilkosaival”) álltak, valójában azonban gazdasági okok húzódtak meg: sokan adósságot halmoztak fel a zsidó kereskedőknél és hitelezőknél, s az adósságok eltörlésének legegyszerűbb módja a hitelezők eltávolítása volt. Azonban a zsidók hiánya hamarosan éreztette hatását Tatán: a gazdasági élet szinte megállt nélkülük, így a 16. század elején a hatóságok kénytelenek voltak engedélyezni visszatelepülésüket.
- Török hódoltság hatása: A 16–17. századi háborúk során Tata lakossága, köztük a zsidó közösség is szinte teljesen eltűnt.
- Újraindulás a 18. században: A tatai zsidó hitközség története a 18. század elején indulhatott újra, a Rákóczi-szabadságharcot lezáró 1711-es szatmári béke után. Ekkor kezdődött meg a kihalt vidék újranépesítése, amelybe zsidó családok is bekapcsolódtak.
- Első összeírás: Az 1720-as években mindössze 18 zsidó családot írtak össze a városban. A közösség létszáma ezt követően folyamatosan gyarapodott.
- Izraelita temető megnyitása: A 18. század közepén megnyílt a tatai izraelita temető, amely ma is létezik. Ez az egyik legrégebbi zsidó temető Magyarországon. Itt található az ország legöregebb, eredeti helyén álló zsidó sírköve (1740-ből).
- A közösség megerősödése: A 18. század második felére a zsidóság már jelentős szerepet játszott Tata életében, megalapozva a hitközség későbbi fejlődését.
A hitközség fejlődése a 18–19. században
A 19. század végére Tatán virágzó zsidó hitközség működött, amely a századfordulóra mintegy 600–700 főt számlált. Tagjai aktív szerepet játszottak a város gazdasági és kulturális életében: kereskedelemmel, pénzügyekkel foglalkoztak, üzleteket és vállalkozásokat vezettek. A közösség a neológ irányzathoz tartozott, amely a vallási megújulást és a magyar polgári társadalomba való beilleszkedést hangsúlyozta. Az Esterházy-család támogató hozzáállásának köszönhetően a tatai zsidóság biztonságban gyakorolhatta hitét, s hű polgára lett a városnak. E korszak kiemelkedő alakjai közé tartozott a porcelángyártásban úttörő Farkasházi Fischer család, valamint Bláthy Ottó mérnök, a transzformátor egyik feltalálója.
Egy asszimilálódott polgári zsidó közösségről beszélhetünk, akik a neológ irányzatot követték
– magyarázza Szűcs József.
Imaházaktól a nagy zsinagógáig
A 18. században a zsidók már imaházat működtettek, majd 1749-ben engedélyt kaptak egy zsinagóga építésére. A 19. század közepén azonban szükségessé vált egy nagyobb templom. 1861-ben avatták fel a ma is álló zsinagógát, melyet Wechselmann Ignác tervezett, aki korábban a pesti Dohány utcai zsinagóga építésvezetője volt.
Eredetileg a tatai közösség a Dohány utcai zsinagógának egy kicsinyített mását szerette volna felépíttetni – csak az anyagi lehetőségek miatt folyamatosan kurtítani kellett a terveket. Mégis egy gyönyörű épület született, amely a helyi zsidó élet központja lett
– emeli ki Szűcs.
A holokauszt pusztítása
1944 májusában Tatán is gettót hoztak létre, ide zsúfolva a város és a környék zsidóit. Június végén mintegy 650 embert deportáltak Auschwitzba.
A hatszázötven elhurcolt zsidóból alig negyvenen tértek vissza
– mondja a muzeológus. A közösség gyakorlatilag megsemmisült, a város évszázados zsidó kultúrája egyik napról a másikra omlott össze. 1944 őszén Tatán nem maradt senki, aki Jom Kippurkor a zsinagógában imádkozzon – a város évszázados zsidó kultúrája szinte egyik napról a másikra omlott össze.
Nem szabad úgy befejeznünk a történetüket, mintha 1944-ben véget ért volna. Igenis volt újrakezdés, volt hitélet Tatán még évtizedeken át
– hangsúlyozza Szűcs József. A közösség fogyatkozása azonban elkerülhetetlen volt: a fiatalok elköltöztek, a templomot pedig már nem tudták fenntartani.
Múzeum és emlékhely
A vallási közösség megszűnése után a zsinagóga épülete hosszú ideig bizonytalan sors elé nézett. Már az 1950-es évektől felmerült az eladás vagy más célú hasznosítás gondolata. Végül kompromisszumos megoldás született: 1974-ben a hitközség eladta az épületet az önkormányzatnak, de az új tulajdonos már nem kórházat, hanem múzeumot álmodott a falak köz. Felmerült a lebontás lehetősége, de végül múzeum lett belőle: 1977-ben nyílt meg benne a Szépművészeti Múzeum gipszszobor-másolatainak tárlata.
Ez sok vitát váltott ki – hiszen emberábrázolás került egykori szakrális térbe. De ennek köszönhető, hogy ma is itt állhatunk a négy fal között
– jegyzi meg a muzeológus. A különleges gyűjtemény közel 40 éven át, egészen 2017-ig maradt Tatán, amikor is a szobrokat elszállították az új komáromi múzeumi központba.
Az egykori zsinagógát időközben műemlékké nyilvánították, megmentve azt a korábbi években felmerült lebontástól. A gyönyörű romantikus stílusú épület ma is áll a város szívében, emlékeztetve a hajdani közösségre. 2017 óta – fűtés híján csak tavasztól őszig – időszaki kiállítótérként és rendezvényhelyszínként működik a Kuny Domokos Múzeum kezelésében. Belső tere eredeti díszítés nélkül, üresen maradt; a valaha ott őrzött tóratekercseknek, padoknak és kegytárgyaknak már nyomai sincsenek. Csupán a külső falakon látható Dávid-csillagok és az épület impozáns formája őrzik a zsidó örökséget.
Újraéledő hagyomány – a jelen és jövő reménye
Az elmúlt években a tatai zsinagóga ismét közösségi és emlékezeti funkciót kapott. A múzeumi kiállítások és történelmi megemlékezések mellett alkalmi zsidó vallási és kulturális programok is visszatértek falai közé. 2025 augusztusának végén – nyolcvan évvel az utolsó ima után – újra imádság hangzott el a zsinagógában: a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) és a budapesti Hunyadi téri zsinagóga hitközsége szervezésében szombatfogadási istentiszteletet, tóraolvasást, majd gyertyagyújtást és klezmer-koncertet tartottak a helyi érdeklődők bevonásával.
