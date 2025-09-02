Egy város rejtett múltja: hogyan őrizte meg a tatai zsinagóga a történelem lenyomatait +fotók, videó

Tata belvárosában áll egy különleges épület, melynek falai egy letűnt kor emlékét őrzik. A 19. század közepén emelt tatai zsinagóga a város egykor virágzó zsidó közösségének állít emléket. Története a középkori kezdetektől a 19. századi fénykoron át a holokauszt tragédiájáig és az azt követő változásokig ível, napjainkban pedig múzeumként és alkalmankénti közösségi térként szolgál – immár a zsidó örökség újraélesztésének reményével.

Történelmi felvétel a tatai zsinagóga belső teréről: a bejáratnál kiállítva emlékeztet az épület egykori szépségére

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A tatai zsinagóga jelenléte a középkorban

Tata városában a zsidók jelenléte egészen a középkorig vezethető vissza: egyes források szerint már a 13. században éltek itt zsidó családok. Az első írásos emlék ugyan 1490-ből való – ebben Corvin János kormányzó rendeletben utasította a zsidók kiűzését a településről. A döntés hátterében részben vallási érvek („a keresztény lakosság nem élhet együtt Krisztus gyilkosaival”) álltak, valójában azonban gazdasági okok húzódtak meg: sokan adósságot halmoztak fel a zsidó kereskedőknél és hitelezőknél, s az adósságok eltörlésének legegyszerűbb módja a hitelezők eltávolítása volt. Azonban a zsidók hiánya hamarosan éreztette hatását Tatán: a gazdasági élet szinte megállt nélkülük, így a 16. század elején a hatóságok kénytelenek voltak engedélyezni visszatelepülésüket.

Török hódoltság hatása: A 16–17. századi háborúk során Tata lakossága, köztük a zsidó közösség is szinte teljesen eltűnt.

Újraindulás a 18. században: A tatai zsidó hitközség története a 18. század elején indulhatott újra, a Rákóczi-szabadságharcot lezáró 1711-es szatmári béke után. Ekkor kezdődött meg a kihalt vidék újranépesítése, amelybe zsidó családok is bekapcsolódtak.

Első összeírás: Az 1720-as években mindössze 18 zsidó családot írtak össze a városban. A közösség létszáma ezt követően folyamatosan gyarapodott.

Izraelita temető megnyitása: A 18. század közepén megnyílt a tatai izraelita temető, amely ma is létezik. Ez az egyik legrégebbi zsidó temető Magyarországon. Itt található az ország legöregebb, eredeti helyén álló zsidó sírköve (1740-ből).

A közösség megerősödése: A 18. század második felére a zsidóság már jelentős szerepet játszott Tata életében, megalapozva a hitközség későbbi fejlődését.

A hitközség fejlődése a 18–19. században

A 19. század végére Tatán virágzó zsidó hitközség működött, amely a századfordulóra mintegy 600–700 főt számlált. Tagjai aktív szerepet játszottak a város gazdasági és kulturális életében: kereskedelemmel, pénzügyekkel foglalkoztak, üzleteket és vállalkozásokat vezettek. A közösség a neológ irányzathoz tartozott, amely a vallási megújulást és a magyar polgári társadalomba való beilleszkedést hangsúlyozta. Az Esterházy-család támogató hozzáállásának köszönhetően a tatai zsidóság biztonságban gyakorolhatta hitét, s hű polgára lett a városnak. E korszak kiemelkedő alakjai közé tartozott a porcelángyártásban úttörő Farkasházi Fischer család, valamint Bláthy Ottó mérnök, a transzformátor egyik feltalálója.

Egy asszimilálódott polgári zsidó közösségről beszélhetünk, akik a neológ irányzatot követték

– magyarázza Szűcs József.