1 órája
Százmilliós tét: döntött a képviselő-testület a tatai várárokról
Több mint százmillió forintért hirdették meg a Tatai-vár alatti területet, amelyet 35 éve magántulajdonos birtokol. A tatai várárok sorsa most az önkormányzat döntésén múlik, ha az állam nem él elővásárlási jogával.
Több mint százmillió forintért hirdették meg a Tatai-vár Tóváros felé eső várárkát, amely immár 35 éve magántulajdonban van. Az önkormányzatnak elővásárlási joga van, de a döntéshez rendkívüli ülés és jelentős fedezet előteremtése szükséges. Az ügyben Michl József polgármester rendkívüli testületi ülést hívott össze Könyves Gusztáv, PART-FÜGE frakció képviselőjének indítványa alapján. A testület péntek délelőtt egy két órás ülésen döntött a tatai várárok jövőjéről.
A tatai vár környezetének tulajdonviszonyai hosszú ideje megosztják a közvéleményt. Bár a várépület maga 2013-ban került Tata tulajdonába, két jelentős rész – a Zsigmond pince és bástya, valamint a várárok Tóváros felé eső szakasza – továbbra is magánkézben maradt.
Kié lehet a tatai várárok?
Most azonban fordulat történt: a felszámolás alatt álló cég 104 millió forintért kínálja eladásra a várárkot, így a városnak lehetősége nyílhat arra, hogy a területet köztulajdonba vonja.
Michl József polgármester a Kemma.hu-nak hangsúlyozta, hogy a tatai vár a város közös öröksége, természetes, hogy szeretnénk minél hamarabb egységes ingatlanként kezelni.
– Amennyiben a magyar állam nem él az elővásárlási jogával, akkor küldik meg az önkormányzatunknak a lehetőséget. Ebben az esetben újabb rendkívüli ülést hívok össze, és a képviselő-testületnek döntenie kell a vásárlásról. Ehhez azonban a fedezetet is elő kell teremtenünk, ami százmilliós nagyságrend, és előre nem tudjuk, hogy pontosan mekkora összegről lesz szó – szögezte le a város vezetője.
Nem segít az adótartozás
A két órás testületi ülés során a civil képviselőknek több kérdésük is volt. Többek között arra is szerettek volna választ kapni, hogy a felszámolás alatt álló mezőgazdasági cégnek mennyi tartozása van Tata felé és talán ezzel csökkenthető lenne a vételár.
– Sokan azt gondolják, hogy a cég tartozása fejében olcsóbban hozzájuthatunk a várárokhoz, de ez nem így működik. Van egy rangsor a hitelezőkkel szemben, és az állam, a bankok megelőzik az önkormányzatot. Nem tudjuk, hogy a befizetett tartozásból egyáltalán látunk-e valamit, és ha igen, mikor, milyen összegben. Ezért a várárok megvásárlása mindenképpen pénzbe kerülne a városnak – válaszolta a polgármester. Hozzátette, hogy az adóhátralék befizetése ugyan csökkentené a cég tartozását, de ez nem számít automatikus engedménynek.
Tata egyik legértékesebb kincse forog kockán: fontos bejelentést tett a polgármester
Ez legfeljebb úgy tekinthető, mint egy talált pénz, ha valaha befolyik, de erre nem alapozhatjuk a döntést – mondta.
– A civil képviselők arra is keresték a választ, hogy mire lehetne hasznosítani a területet, ahol egyébként a város halászati cégének van halászati joga. Illetve a természetvédelmi oltalom alatt álló területet mire használná a város. Michl József erre azt felelte, hogy egyik lehetőség, hogy a rendbetétele után megnyitják a tataiak előtt, amire jelenlegi formájában nincs lehetőség.
A város elkötelezett
Végül a képviselő-testület négy pontos határozatot fogadott el:
- tudomásul vették a várárok értékesítésével kapcsolatos tájékoztatást,
- kinyilvánították, hogy a területet szeretnék köztulajdonba vonni,
- felhatalmazták a polgármestert további tárgyalásokra,
- és kimondták, hogy amint hivatalosan megérkezik az elővásárlási lehetőség, öt napon belül ismét összeülnek döntést hozni.
– A cél egyértelmű: a vár környékét teljes egészében önkormányzati tulajdonba szeretnénk vonni. A vár nemcsak épület, hanem a város identitásának szimbóluma, és felelősségünk, hogy hosszú távon egységben és biztonságban őrizzük meg a következő generációk számára.