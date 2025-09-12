Százmilliós tét: döntött a képviselő-testület a tatai várárokról

Több mint százmillió forintért hirdették meg a Tatai-vár Tóváros felé eső várárkát, amely immár 35 éve magántulajdonban van. Az önkormányzatnak elővásárlási joga van, de a döntéshez rendkívüli ülés és jelentős fedezet előteremtése szükséges. Az ügyben Michl József polgármester rendkívüli testületi ülést hívott össze Könyves Gusztáv, PART-FÜGE frakció képviselőjének indítványa alapján. A testület péntek délelőtt egy két órás ülésen döntött a tatai várárok jövőjéről.

A tatai várárok sorsáról a testület dönthet majd, egyelőre felhatalmazták a polgármestert, hogy egyeztessen az érintettekkel a terület jövőjének érdekében

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

A tatai vár környezetének tulajdonviszonyai hosszú ideje megosztják a közvéleményt. Bár a várépület maga 2013-ban került Tata tulajdonába, két jelentős rész – a Zsigmond pince és bástya, valamint a várárok Tóváros felé eső szakasza – továbbra is magánkézben maradt.

Kié lehet a tatai várárok?

Most azonban fordulat történt: a felszámolás alatt álló cég 104 millió forintért kínálja eladásra a várárkot, így a városnak lehetősége nyílhat arra, hogy a területet köztulajdonba vonja.

Michl József polgármester a Kemma.hu-nak hangsúlyozta, hogy a tatai vár a város közös öröksége, természetes, hogy szeretnénk minél hamarabb egységes ingatlanként kezelni.