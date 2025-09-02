Eladó a tatai várárok északi része, vajon ki csap le rá?

Nem mindennapi ingatlanhirdetésre bukkantunk: nyilvános pályázaton került meghirdetésre a vár északnyugati oldalán fekvő tatai várárok egyik része. Ez terület a Fellner kapu bal oldalára eső része a várároknak. A hely évek óta le van zárva, azonban ez most végre megváltozhat.

Tatai várárok

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A Váralja utcában sétálva sokan megállnak a zsilipnél, hogy megnézzék a halakat a várárok vízében. Bár a területet a város gondozza, az mégsem volt az önkormányzat tulajdonában. Ugyanis a különleges ingatlan jelenleg magántulajdonban van. Pontosabban egy már felszámolás alatt lévő cégé, ezért a város hiába próbálta már hosszú évek óta megszerezni. Most azonban fordulat jöhet, mert a felszámolási eljárás során értékesítésre kínálják a területet.

Megújulhat a tatai várárok

A szóban forgó ingatlan a várárok északi részét foglalja magában, közvetlen kapcsolatban az Öreg-tóval. A 8 589 négyzetméteres telek becsértéke és minimálára nettó 102,6 millió forint. A területen áthalad az Által-ér, valamint vízszabályozási műtárgyak – gát és zsilip – is találhatók rajta. A telek hivatalos besorolása „kivett halastó”.

A pályázatot a Tatai Mezőgazdasági Zrt. felszámolási eljárása során a Seratus Zrt. hirdette meg. A jelentkezés kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül lehetséges.