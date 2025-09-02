1 órája
Eladó a tatai várárok északi része, vajon ki csap le rá?
Eladó egy igazi különlegesség Tatán: a várárok egyik, évek óta vitatott része most nyilvános pályázaton keres új gazdát. A tatai várárok északi részére már régóta fáj a város foga – most végre lehetőség nyílhat arra, hogy a vár környéke teljesen megújuljon.
Nem mindennapi ingatlanhirdetésre bukkantunk: nyilvános pályázaton került meghirdetésre a vár északnyugati oldalán fekvő tatai várárok egyik része. Ez terület a Fellner kapu bal oldalára eső része a várároknak. A hely évek óta le van zárva, azonban ez most végre megváltozhat.
A Váralja utcában sétálva sokan megállnak a zsilipnél, hogy megnézzék a halakat a várárok vízében. Bár a területet a város gondozza, az mégsem volt az önkormányzat tulajdonában. Ugyanis a különleges ingatlan jelenleg magántulajdonban van. Pontosabban egy már felszámolás alatt lévő cégé, ezért a város hiába próbálta már hosszú évek óta megszerezni. Most azonban fordulat jöhet, mert a felszámolási eljárás során értékesítésre kínálják a területet.
Megújulhat a tatai várárok
A szóban forgó ingatlan a várárok északi részét foglalja magában, közvetlen kapcsolatban az Öreg-tóval. A 8 589 négyzetméteres telek becsértéke és minimálára nettó 102,6 millió forint. A területen áthalad az Által-ér, valamint vízszabályozási műtárgyak – gát és zsilip – is találhatók rajta. A telek hivatalos besorolása „kivett halastó”.
A pályázatot a Tatai Mezőgazdasági Zrt. felszámolási eljárása során a Seratus Zrt. hirdette meg. A jelentkezés kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül lehetséges.
- Pályázati időszak: 2025. szeptember 5. 08:00 – szeptember 22. 08:00
- Ajánlati biztosíték: nettó 3 millió forint
- A nyertes az lesz, aki a legmagasabb, formailag érvényes ajánlatot adja.
A pályázati feltételek között szerepel, hogy a teljes vételárat a szerződéskötéstől számított 50 napon belül át kell utalni. Részletfizetésre, vételárbeszámításra nincs lehetőség. Az új tulajdonosnak vállalnia kell többek között az EÉR 1 százalélos rendszerhasználati díjának és a felszámoló ügyvédje munkadíjának megfizetését is.
Fontos a városnak is
Az ingatlan fejlesztése komoly korlátokhoz kötött. A várárok a tatai vár és az Öreg-tó közvetlen környezetében található, ezért műemléki, régészeti és természetvédelmi szempontból is kiemelt övezetnek számít. A terület övezeti besorolása zöldterület-közkert, ami azt jelenti, hogy itt elsősorban kulturális, közösségi, szórakoztató vagy vendéglátó funkciójú létesítmények kaphatnak helyet.
Bár az ingatlan közművesítetlen, minden alapvető közmű elérhető a közeli utcákban. A leendő tulajdonos tehát akár kulturális központot, szabadtéri rendezvényhelyszínt vagy tematikus látogatóteret is létrehozhat a szabályozási keretek között.
Hamarosan lebegő ösvényeken is sétálhatunk a tatai várárokbanA Tatai Vár Lovagtermében, sajtótájékoztató keretében számoltak be arról, hogy újabb fejlesztésekkel szépül tovább a várárok Hajdú utca felőli oldala.
Mint arról korábban beszámotunk, a várárok másik felének egy részét már korábban felújították. A zsilip felőli részt a Platán Étterem és Vendégház újította fel, míg a másik részét az önkormányzati tulajdonú Tatai Öreg-tó Halászati Kft. Utóbbin jelenleg egy bárki számára látogatható halsütőde üzemel. Míg a zsilip felőli részt a Platán vendégei vehetik igénybe.
Mivel a várárok évek óta az önkormányzat érdeklődésének középpontjában áll, megkerestük a várost is, hogy tervezik-e az ingatlan megvásárlását. Amint választ kapunk a kérdésünkre, természetesen arról is beszámolunk.