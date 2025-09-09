szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Lehetőség

Kiderült a tatai várárok ára, ennyibe kerülne városnak

Címkék#testület#pályázat#Tatai-vár#tata város#várárok#Váralja utcában#forint#zsilip

Kiderült, hogy mennyibe kerülne a városnak, ha megvenné a régóta vágyott természetvédelmi területet. A tatai várárok jövőjéről szeptember 12-én rendkívüli ülésen dönthet a város képviselő-testülete.

Goletz-DeáK Viktória

Nem mindennapi helyzet állt elő Tatán: pályázaton hirdették meg a Tatai-vár északnyugati oldalán fekvő várárok egy részét, amely a Fellner-kapu bal oldalán található. A tatai várárok évek óta zárva van a látogatók előtt, most azonban fordulat jöhet. Most végre a városé lehet.

tatai várárok
Tatai várárok sorsáról most a testület dönthet a pénteki rendkívüli ülésen 
Fotó: GDV / Forrás:  24 Óra

A Váralja utcában sétálók jól ismerik a helyet: sokan állnak meg a zsilipnél, hogy a halakat figyeljék a várárok vizében. Bár a város gondozta a területet, az eddig magántulajdonban volt. A várárok szóban forgó északi részét a felszámolás alatt álló Tatai Mezőgazdasági Zrt. birtokolta, így az önkormányzat hosszú ideje nem tudott hozzájutni.

Döntenek a tatai várárokról?

Most azonban változhat a helyzet: a felszámoló nyilvános pályázaton kínálta eladásra a 8ezer  589 négyzetméteres ingatlant, amelynek minimálára nettó 102,6 millió forint volt. A területen az Által-ér is áthalad, rajta pedig vízszabályozási műtárgyak – gát és zsilip – találhatók.

A felszámoló már augusztusban értesítette az önkormányzatot a pályázati kiírásról. Michl József polgármester augusztus 22-én írt válaszlevelében hangsúlyozta: az államot és a várost is elővásárlási jog illeti meg a területre. Ez azt jelenti, hogy a végleges vételár ismeretében a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, illetve az önkormányzat is dönthet arról, él-e ezzel a lehetőséggel. Ahhoz hogy valaki pályázhasson legkésőbb szeptember 3-ig azt jeleznie kellett, illetve kifizetnie az ajánlati biztosítékot, ami 3 millió forint. 

Rendkívüli ülés dönt a folytatásról

Nem véletlen, hogy szeptember elsején civil képviselők kezdeményezték a rendkívüli testületi ülés összehívását. Néhány nappal később, szeptember 5-én Michl József polgármester közösségi oldalán közzétett videós üzenetben jelentette be, hogy szeptember 12-re rendkívüli testületi ülést hív össze a várárok sorsának rendezésére.

Közben a pályázat szeptember 5-én reggel 8 órakor elindult és alig 3 órán belül le is zárult, mivel a jelentkezők mindegyike megtette ajánlatát. A legmagasabb érvényes licit nettó 104 millió forint volt. A város számára most az a kérdés, hogy – az állam döntését követően – él-e elővásárlási jogával.

Korlátok és lehetőségek

A várárok kiemelt műemléki, régészeti és természetvédelmi övezetben található. A szabályozás szerint a területen elsősorban kulturális, közösségi, szórakoztató vagy vendéglátó funkciók kaphatnak helyet, az építkezés lehetőségei azonban erősen korlátozottak.
Mint ismert, a várárok másik részét korábban már felújították: a Platán Étterem és Vendégház, valamint az önkormányzati tulajdonú Tatai Öreg-tó Halászati Kft. közreműködésével. Jelenleg a zsilip felőli rész a Platán vendégei számára elérhető, míg a másik oldalon halsütöde várja a látogatókat. Az ingatlanon jelenleg több teher is van: 

  • jelzálogjog 20 millió forint keretösszegig az IKR Termelésfejlesztési és Kereskedelmi Zrt. javára
  • Tata Város Önkormányzata javára pedig végrehajtási jog van bejegyezve 19 millió 80 ezer 919 forint főkövetelés és járulékai erejéig.

Fontos döntés előtt a testület

A szeptember 12-i rendkívüli ülésen a képviselők arról határozhatnak, hogy Tata városa él-e az elővásárlási jogával. Az ügyben nemcsak pénzügyi, hanem városfejlesztési, kulturális és természetvédelmi szempontok is mérlegelésre kerülnek.

Az előterjesztés szerint a várárok hosszú távon a tataiak közösségi tere lehetne: egy olyan zöldfelület, amely kiegészíti a vár és az Öreg-tó környékének turisztikai és kulturális kínálatát. A szabályozás ugyan szigorú, de éppen ez adja a különlegességét: a terület nem beépíthető, viszont sétautak, pihenőhelyek, kisebb kulturális rendezvények vagy természetvédelmi bemutatók otthonául szolgálhat.

A város számára tehát a kérdés nemcsak az, hogy kifizeti-e a 104 millió forintot, hanem az is, hogy biztosítja-e, hogy a várárok a tataiak és az ide látogatók számára újra megnyíljon, és méltó módon illeszkedjen a város történelmi örökségéhez.

 

