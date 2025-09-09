Kiderült a tatai várárok ára, ennyibe kerülne városnak

Nem mindennapi helyzet állt elő Tatán: pályázaton hirdették meg a Tatai-vár északnyugati oldalán fekvő várárok egy részét, amely a Fellner-kapu bal oldalán található. A tatai várárok évek óta zárva van a látogatók előtt, most azonban fordulat jöhet. Most végre a városé lehet.

Tatai várárok sorsáról most a testület dönthet a pénteki rendkívüli ülésen

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

A Váralja utcában sétálók jól ismerik a helyet: sokan állnak meg a zsilipnél, hogy a halakat figyeljék a várárok vizében. Bár a város gondozta a területet, az eddig magántulajdonban volt. A várárok szóban forgó északi részét a felszámolás alatt álló Tatai Mezőgazdasági Zrt. birtokolta, így az önkormányzat hosszú ideje nem tudott hozzájutni.

Döntenek a tatai várárokról?

Most azonban változhat a helyzet: a felszámoló nyilvános pályázaton kínálta eladásra a 8ezer 589 négyzetméteres ingatlant, amelynek minimálára nettó 102,6 millió forint volt. A területen az Által-ér is áthalad, rajta pedig vízszabályozási műtárgyak – gát és zsilip – találhatók.

A felszámoló már augusztusban értesítette az önkormányzatot a pályázati kiírásról. Michl József polgármester augusztus 22-én írt válaszlevelében hangsúlyozta: az államot és a várost is elővásárlási jog illeti meg a területre. Ez azt jelenti, hogy a végleges vételár ismeretében a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, illetve az önkormányzat is dönthet arról, él-e ezzel a lehetőséggel. Ahhoz hogy valaki pályázhasson legkésőbb szeptember 3-ig azt jeleznie kellett, illetve kifizetnie az ajánlati biztosítékot, ami 3 millió forint.

Rendkívüli ülés dönt a folytatásról

Nem véletlen, hogy szeptember elsején civil képviselők kezdeményezték a rendkívüli testületi ülés összehívását. Néhány nappal később, szeptember 5-én Michl József polgármester közösségi oldalán közzétett videós üzenetben jelentette be, hogy szeptember 12-re rendkívüli testületi ülést hív össze a várárok sorsának rendezésére.

Közben a pályázat szeptember 5-én reggel 8 órakor elindult és alig 3 órán belül le is zárult, mivel a jelentkezők mindegyike megtette ajánlatát. A legmagasabb érvényes licit nettó 104 millió forint volt. A város számára most az a kérdés, hogy – az állam döntését követően – él-e elővásárlási jogával.