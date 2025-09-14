1 órája
Újra régi fényében a Tatai vár: káprázatos videón elevenedik meg a múlt
A Pazirik látványos 3D rekonstrukciója új életre keltette a középkori és reneszánsz rezidenciát, amely a tóparton állva ismét megmutatja, milyen volt hajdanán. A Tatai vár egykori fénykorát most már bárki átélheti.
Mint arról korábban beszámoltunk, nem mindennapi helyzet állt elő Tatán: pályázaton hirdették meg ugyanis a Tatai vár északnyugati oldalán fekvő várárok egy részét, amely a Fellner-kapu bal oldalán található. A tatai várárok évek óta zárva van a látogatók előtt, most azonban fordulat jöhet.
Így éledt újjá a Tatai vár
A Pazirik oldal munkatársai látványos 3D rekonstrukcióval keltették életre a Tatai vár középkori és reneszánsz korszakát. A digitális modellezésnek köszönhetően nemcsak a falak, bástyák és belső terek elevenednek meg, hanem az egész környezet is. Pont úgy, ahogy a vár a tó partján állt fénykorában.
Hónapok alatt építette újjá az óriás, 150 éves kincset, most bárki megcsodálhatja a Tatai-várban
A projekt célja, hogy a látogatók ne csupán elképzelni tudják, hanem átélhessék, milyen lehetett a Tatai vár egykor királyi rezidenciaként. A modern technológia így teszi kézzelfoghatóvá a múltat, és segít közelebb hozni a történelmet mindenkihez.
A rekonstrukció szakmai előkészítését Buzás Gergely és Schmidtmayer Richárd készítette. A projektről további képeket EZEN A LINKEN találhattok még.
Kalandos múltja van a Tatai várnak
Ahogyan az a projekt oldalán olvasható, a török hódítás nyomán, Buda elestével 1541-től az ország középső része hadszíntérré vált. A korábbi fényűző várpaloták, királyi és főúri rezidenciák végvárak, katonai erődítmények lettek. A kor egyik legépebben fennmaradt végvára a Tatai vár, amit eredetileg a Lackfiaktól elvett birtokon 1400 körül Zsigmond király építette fel királyi szállásként, a diósgyőri vár mintájára.
1426-tól a király a Rozgonyiaknak adta zálogba, tőlük csak Mátyás király váltotta vissza, majd ki is bővítette. A munkákat II. Ulászló is folytatta: a 16. század első évtizedében épült a várudvaron egy reneszánsz loggia. A török veszély miatt Buda eleste után egy második, külső fal is épült, a sarkán egy nagy rondellával. Ennek ellenére 1558-ban elfoglalták a törökök.
1566-ban került újra keresztény kézre. Ezután olasz rendszerű bástyás erőddé építették át, a régi belső vár egy részét pedig visszabontották. A nagy munka 1586-ban zárult le. A vár a következő évszázadban többször is gazdát cserélt, a legismertebb ostroma 1597-ben volt, amikor Pálffy Miklós csellel szerezte meg a törököktől. A török kiűzése után a vár elvesztette katonai jelentőségét, 1727-ben az Eszterházyak vették meg a birtokkal együtt, majd 1755-ben a belső vár nagy részét lebontották. A fennmaradt déli szárnyat a 19. században neogótikus stílusban átépítették.