szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

18°
+29
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Digitális rekonstrukció

1 órája

Újra régi fényében a Tatai vár: káprázatos videón elevenedik meg a múlt

Címkék#élet#Tatai vár#3d#rezidencia#Pazirik#király#makett#végvár#múlt

A Pazirik látványos 3D rekonstrukciója új életre keltette a középkori és reneszánsz rezidenciát, amely a tóparton állva ismét megmutatja, milyen volt hajdanán. A Tatai vár egykori fénykorát most már bárki átélheti.

Kemma.hu

Mint arról korábban beszámoltunk, nem mindennapi helyzet állt elő Tatán: pályázaton hirdették meg ugyanis a Tatai vár északnyugati oldalán fekvő várárok egy részét, amely a Fellner-kapu bal oldalán található. A tatai várárok évek óta zárva van a látogatók előtt, most azonban fordulat jöhet.

Tatai vár a XVI. században
Tatai vár a XVI. században
Forrás: Pazirik/Facebook

Így éledt újjá a Tatai vár

A Pazirik oldal munkatársai látványos 3D rekonstrukcióval keltették életre a Tatai vár középkori és reneszánsz korszakát. A digitális modellezésnek köszönhetően nemcsak a falak, bástyák és belső terek elevenednek meg, hanem az egész környezet is. Pont úgy, ahogy a vár a tó partján állt fénykorában.

A projekt célja, hogy a látogatók ne csupán elképzelni tudják, hanem átélhessék, milyen lehetett a Tatai vár egykor királyi rezidenciaként. A modern technológia így teszi kézzelfoghatóvá a múltat, és segít közelebb hozni a történelmet mindenkihez.

Tatai vár a Jagelló-korban, élméleti rekonstrukciós makett. A makett alapját képező elméleti rekonstrukciót Buzás Gergely, Schmidtmayer Richárd és Szőke Balázs készítette, a 3D nyomtatott makett a Pazirik és a Miniatűr Történelem Kft. alkotása
Forrás: Pazirik/Facebook

A rekonstrukció szakmai előkészítését Buzás Gergely és Schmidtmayer Richárd készítette. A projektről további képeket EZEN A LINKEN találhattok még.

Kalandos múltja van a Tatai várnak

Ahogyan az a projekt oldalán olvasható, a török hódítás nyomán, Buda elestével 1541-től az ország középső része hadszíntérré vált. A korábbi fényűző várpaloták, királyi és főúri rezidenciák végvárak, katonai erődítmények lettek. A kor egyik legépebben fennmaradt végvára a Tatai vár, amit eredetileg a Lackfiaktól elvett birtokon 1400 körül Zsigmond király építette fel királyi szállásként, a diósgyőri vár mintájára. 

1426-tól a király a Rozgonyiaknak adta zálogba, tőlük csak Mátyás király váltotta vissza, majd ki is bővítette. A munkákat II. Ulászló is folytatta: a 16. század első évtizedében épült a várudvaron egy reneszánsz loggia. A török veszély miatt Buda eleste után egy második, külső fal is épült, a sarkán egy nagy rondellával. Ennek ellenére 1558-ban elfoglalták a törökök.

Tatai vár a XV. század elején
Forrás: Pazirik/Facebook

1566-ban került újra keresztény kézre. Ezután olasz rendszerű bástyás erőddé építették át, a régi belső vár egy részét pedig visszabontották. A nagy munka 1586-ban zárult le. A vár a következő évszázadban többször is gazdát cserélt, a legismertebb ostroma 1597-ben volt, amikor Pálffy Miklós csellel szerezte meg a törököktől. A török kiűzése után a vár elvesztette katonai jelentőségét, 1727-ben az Eszterházyak vették meg a birtokkal együtt, majd 1755-ben a belső vár nagy részét lebontották. A fennmaradt déli szárnyat a 19. században neogótikus stílusban átépítették.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu