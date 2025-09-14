Újra régi fényében a Tatai vár: káprázatos videón elevenedik meg a múlt

1426-tól a király a Rozgonyiaknak adta zálogba, tőlük csak Mátyás király váltotta vissza, majd ki is bővítette. A munkákat II. Ulászló is folytatta: a 16. század első évtizedében épült a várudvaron egy reneszánsz loggia. A török veszély miatt Buda eleste után egy második, külső fal is épült, a sarkán egy nagy rondellával. Ennek ellenére 1558-ban elfoglalták a törökök.

Tatai vár a XV. század elején

Forrás: Pazirik/Facebook

1566-ban került újra keresztény kézre. Ezután olasz rendszerű bástyás erőddé építették át, a régi belső vár egy részét pedig visszabontották. A nagy munka 1586-ban zárult le. A vár a következő évszázadban többször is gazdát cserélt, a legismertebb ostroma 1597-ben volt, amikor Pálffy Miklós csellel szerezte meg a törököktől. A török kiűzése után a vár elvesztette katonai jelentőségét, 1727-ben az Eszterházyak vették meg a birtokkal együtt, majd 1755-ben a belső vár nagy részét lebontották. A fennmaradt déli szárnyat a 19. században neogótikus stílusban átépítették.