Fejlemény

1 órája

Válaszoltak a mentők és a katasztrófavédők: ezért vittek diákokat és egy tanárt kórházba

Megszólalt az Országos Mentőszolgálat és a katasztrófavédelem is a tatai uszodában történt eset kapcsán, amely miatt több diákot és egy tanárt kórházba vittek. Mondjuk, mit lehet tudni a tatai uszoda balesetről.

Kemma.hu

Ahogyan azt nemrég mi is megírtuk, péntek délelőtt mentők érkeztek az egyik tatai iskola diákjaihoz, miután információink szerint egy irritáló anyag kerülhetett a levegőbe az úszásoktatás során. Emiatt több diákot és egy tanárt is kórházba kellett szállítani. Az ügyben megkerestük a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot és az Országos Mentőszolgálatot is, akik most válaszoltak a tatai uszoda baleset ügyében.

tatai uszoda baleset
Tatai uszoda baleset: itt vannak a legfrissebb fejlemények
Forrás: Országos Mentőszolgálat/Facebook

Ez történt a tatai uszoda baleset során

Körtvélyfáy Dina tű. őrmester, a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a megkeresésünkre elmondta, hogy szeptember 19-én valóban érkezett riasztás hozzájuk, méghozzá a 2890 Tata, Kökút köz 2. száma alá. Mint elmondta, a műszaki mentéshez a Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2 szerrel vonult, valamit az esethez riasztották a Katasztrófavédelmi Mobil Labort is.

Az egységek kiérkezése előtt a helyi szakemberek kiürítették, valamit átszellőztették az épületet. A Katasztrófavédelmi Mobil Labor az épületben méréseket végzett. A rendelkezésre álló műszerekkel veszélyes anyag egészségügyi határértéket meghaladó koncentrációját nem mutatta ki.

Udvardi-Lakos Luca, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője a megkeresésünkre elmondta, hogy:

A helyszínről 11 embert, köztük 10 gyermeket szállítottak bajtársaik stabil állapotban kórházba.

Az ügyben Tata Városa is megszólalt a hivatalos Facebook-oldalukon, ahol ezt írták:

A mai reggelen a tanuszodához tartozó mellékhelyiségek karbantartása során vízkőtelenítést hajtottak végre a Városgazda Kft munkatársai. A tanóráról az öltözőbe visszaérkező gyerekek a levegőben szúrós szagot érzékeltek. A kísérő tanárral visszaérkeztek a Vaszary János Általános Iskolába, ahol a gyerekek panaszait a kihívott mentők vizsgálták meg. 10 gyermeket és a kísérő tanárt megfigyelésre a tatabányai Szent Borbála Kórházba szállítottak. A kiérkezett szakhatóságok nem mértek határérték feletti egészségre káros koncentrációt

– olvasható a bejegyzésben, amelynek a végén hozzátették, hogy a vizsgálat a hatóságok és minden érintett bevonásával folyamatban van, ennek lezárultával adnak részletes tájékoztatást.

Az egyik szülővel is sikerült beszélnünk, aki kérdésünkre elmondta, hogy a gyerekeket 24 órás megfigyelésre tartják bent a kórházban, akik azonban mind jól érzik magukat, és a szülők nyugodtan bemehetnek hozzájuk.

