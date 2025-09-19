1 órája
Válaszoltak a mentők és a katasztrófavédők: ezért vittek diákokat és egy tanárt kórházba
Megszólalt az Országos Mentőszolgálat és a katasztrófavédelem is a tatai uszodában történt eset kapcsán, amely miatt több diákot és egy tanárt kórházba vittek. Mondjuk, mit lehet tudni a tatai uszoda balesetről.
Ahogyan azt nemrég mi is megírtuk, péntek délelőtt mentők érkeztek az egyik tatai iskola diákjaihoz, miután információink szerint egy irritáló anyag kerülhetett a levegőbe az úszásoktatás során. Emiatt több diákot és egy tanárt is kórházba kellett szállítani. Az ügyben megkerestük a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot és az Országos Mentőszolgálatot is, akik most válaszoltak a tatai uszoda baleset ügyében.
Ez történt a tatai uszoda baleset során
Körtvélyfáy Dina tű. őrmester, a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a megkeresésünkre elmondta, hogy szeptember 19-én valóban érkezett riasztás hozzájuk, méghozzá a 2890 Tata, Kökút köz 2. száma alá. Mint elmondta, a műszaki mentéshez a Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2 szerrel vonult, valamit az esethez riasztották a Katasztrófavédelmi Mobil Labort is.
Az egységek kiérkezése előtt a helyi szakemberek kiürítették, valamit átszellőztették az épületet. A Katasztrófavédelmi Mobil Labor az épületben méréseket végzett. A rendelkezésre álló műszerekkel veszélyes anyag egészségügyi határértéket meghaladó koncentrációját nem mutatta ki.
Udvardi-Lakos Luca, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője a megkeresésünkre elmondta, hogy:
A helyszínről 11 embert, köztük 10 gyermeket szállítottak bajtársaik stabil állapotban kórházba.
Az ügyben Tata Városa is megszólalt a hivatalos Facebook-oldalukon, ahol ezt írták:
A mai reggelen a tanuszodához tartozó mellékhelyiségek karbantartása során vízkőtelenítést hajtottak végre a Városgazda Kft munkatársai. A tanóráról az öltözőbe visszaérkező gyerekek a levegőben szúrós szagot érzékeltek. A kísérő tanárral visszaérkeztek a Vaszary János Általános Iskolába, ahol a gyerekek panaszait a kihívott mentők vizsgálták meg. 10 gyermeket és a kísérő tanárt megfigyelésre a tatabányai Szent Borbála Kórházba szállítottak. A kiérkezett szakhatóságok nem mértek határérték feletti egészségre káros koncentrációt
– olvasható a bejegyzésben, amelynek a végén hozzátették, hogy a vizsgálat a hatóságok és minden érintett bevonásával folyamatban van, ennek lezárultával adnak részletes tájékoztatást.
Az egyik szülővel is sikerült beszélnünk, aki kérdésünkre elmondta, hogy a gyerekeket 24 órás megfigyelésre tartják bent a kórházban, akik azonban mind jól érzik magukat, és a szülők nyugodtan bemehetnek hozzájuk.