Válaszoltak a mentők és a katasztrófavédők: ezért vittek diákokat és egy tanárt kórházba

Ahogyan azt nemrég mi is megírtuk, péntek délelőtt mentők érkeztek az egyik tatai iskola diákjaihoz, miután információink szerint egy irritáló anyag kerülhetett a levegőbe az úszásoktatás során. Emiatt több diákot és egy tanárt is kórházba kellett szállítani. Az ügyben megkerestük a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot és az Országos Mentőszolgálatot is, akik most válaszoltak a tatai uszoda baleset ügyében.

Tatai uszoda baleset: itt vannak a legfrissebb fejlemények

Forrás: Országos Mentőszolgálat/Facebook

Ez történt a tatai uszoda baleset során

Körtvélyfáy Dina tű. őrmester, a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a megkeresésünkre elmondta, hogy szeptember 19-én valóban érkezett riasztás hozzájuk, méghozzá a 2890 Tata, Kökút köz 2. száma alá. Mint elmondta, a műszaki mentéshez a Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2 szerrel vonult, valamit az esethez riasztották a Katasztrófavédelmi Mobil Labort is.