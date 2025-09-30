Videón az egykori Kristály-fürdő – ilyen volt hajdanán a tatai turizmus

Ha valaki 90 évvel ezelőtt Tata városába látogatott volna nyaralni, teljesen más környezetbe csöppent volna, mint ma. A Tatai-vár udvarán lovas bemutatók és lóversenyek várták a látogatókat, és Budapestről, sőt Bécsből is érkeztek érdeklődők. Többek között ez is kiderül abból a kisfilmből, amit a napokban mutattak be a Tatai Turizmus kettős jubileumán.

Videón az egykori tatai Kristály-fürdő is. A napokban bemutatott kisfilm a tatai turizmus múltját és jelenét idézi fel.

Forrás: Youtube/NYARALJUNK TATATÓVÁROSON!

Tata turisztikai élete 2025-ben ugyanis két jeles évfordulót ünnepel: 90 éve alakult meg a Tatajárási Idegenforgalmi Szövetség, és idén 15 éves a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület. E jeles alkalomból készült el a „Nyaraljunk Tatatóvároson!” című film, amely a város turizmusának múltját és jelenét idézi fel.

Tatai turizmus múltja és jelene

A filmet Mohácsy Viktor és Szalai Nikolett készítette, akik korábban a 2022-es „Fellner Jakab – Tata építőmestere” című dokumentumfilmükkel már elismerést szereztek. Mint arról korábban beszámoltunk, a filmjükkel akkor második helyezést értek el a Helyi Televíziók Országos Egyesülete Helyi Érték díjának egész estés filmek kategóriájában, valamint különdíjat kaptak a Savaria Filmszemle építészet kategóriájában.