Videón az egykori Kristály-fürdő – ilyen volt hajdanán a tatai turizmus
Aki ma Tata városába látogat, alig ismerne rá a 90 évvel ezelőtti nyaralóhelyre, ahol a vár udvarán lovas bemutatók és lóversenyek szórakoztatták a látogatókat. A napokban bemutatott kisfilm a tatai turizmus múltját és jelenét idézi fel.
Ha valaki 90 évvel ezelőtt Tata városába látogatott volna nyaralni, teljesen más környezetbe csöppent volna, mint ma. A Tatai-vár udvarán lovas bemutatók és lóversenyek várták a látogatókat, és Budapestről, sőt Bécsből is érkeztek érdeklődők. Többek között ez is kiderül abból a kisfilmből, amit a napokban mutattak be a Tatai Turizmus kettős jubileumán.
Tata turisztikai élete 2025-ben ugyanis két jeles évfordulót ünnepel: 90 éve alakult meg a Tatajárási Idegenforgalmi Szövetség, és idén 15 éves a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület. E jeles alkalomból készült el a „Nyaraljunk Tatatóvároson!” című film, amely a város turizmusának múltját és jelenét idézi fel.
Tatai turizmus múltja és jelene
A filmet Mohácsy Viktor és Szalai Nikolett készítette, akik korábban a 2022-es „Fellner Jakab – Tata építőmestere” című dokumentumfilmükkel már elismerést szereztek. Mint arról korábban beszámoltunk, a filmjükkel akkor második helyezést értek el a Helyi Televíziók Országos Egyesülete Helyi Érték díjának egész estés filmek kategóriájában, valamint különdíjat kaptak a Savaria Filmszemle építészet kategóriájában.
A mostani történeti visszatekintést Stegmayer Máté, a Kuny Domokos Múzeum történész-muzeológusa vezeti, aki a tatai turizmus kezdetére emlékezteti a nézőket, míg a jelenről és az egyesület munkájáról Magyarics Gábor, a TDM menedzser beszél. Érdekes párhuzamokat mutatnak meg a két korszak között. De a filmben olyan mára már feledésbe merült tatai élményeket is bemutatnak, mint a Kristály-fürdő, vagy az Esterházy lovarda.