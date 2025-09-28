Három gróf nyomában: új korszak a tatai turizmusban

A helyi turizmus szervezetei most jubileumot ünnepeltek: szeptember 26-án, pénteken a Kristály Imperial Hotel Magnólia termében rendezték meg a „90 éve alakult meg a Tatajárási Idegenforgalmi Szövetség” és a „15 éves a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület” című konferenciát, amelyet egy időszaki kiállítás megnyitója is kísért. De a tatai turizmus jövője is fontos szerepet kapott.

Egyre népszerűbb a turisták között Tata, évről évre többen választják célpontjuknak a „Vizek Városát”. Most konferencián ünnepelték a tatai turizmus múltját és jelenét.

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A rendezvényt Michl József polgármester, Berczeli Attila, a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület elnöke, valamint dr. Schmidtmayer Richárd múzeumigazgató köszöntője nyitotta meg. Az egész napos program során előadások sora mutatta be a város idegenforgalmának múltját, jelenét és jövőjét.

A tatai turizmus múltja és jövője

Elsőként Kövesdi Mónika művészettörténész főmuzeológus tartott előadást „Csupa kert meg víz” címmel, amelyben a város természeti és épített örökségét mutatta be. Őt követte a Kuny Domokos Múzeum igazgatója, dr. Schmidtmayer Richárd, aki „A kies Tata…” című prezentációjában a boldog békeidők kevéssé ismert turisztikai világát idézte meg. A múlt feldolgozását folytatta Stegmayer Máté történész főmuzeológus, aki „Nyaraljunk Tatatóvároson!” címmel a turizmusszervező Tatajárási Idegenforgalmi Szövetség történetéről beszélt.