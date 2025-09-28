2 órája
Három gróf nyomában: új korszak a tatai turizmusban
Egyre népszerűbb a turisták között Tata, évről évre többen választják célpontjuknak a „Vizek Városát”. Most konferencián ünnepelték a tatai turizmus múltját és jelenét.
A helyi turizmus szervezetei most jubileumot ünnepeltek: szeptember 26-án, pénteken a Kristály Imperial Hotel Magnólia termében rendezték meg a „90 éve alakult meg a Tatajárási Idegenforgalmi Szövetség” és a „15 éves a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület” című konferenciát, amelyet egy időszaki kiállítás megnyitója is kísért. De a tatai turizmus jövője is fontos szerepet kapott.
A rendezvényt Michl József polgármester, Berczeli Attila, a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület elnöke, valamint dr. Schmidtmayer Richárd múzeumigazgató köszöntője nyitotta meg. Az egész napos program során előadások sora mutatta be a város idegenforgalmának múltját, jelenét és jövőjét.
A tatai turizmus múltja és jövője
Elsőként Kövesdi Mónika művészettörténész főmuzeológus tartott előadást „Csupa kert meg víz” címmel, amelyben a város természeti és épített örökségét mutatta be. Őt követte a Kuny Domokos Múzeum igazgatója, dr. Schmidtmayer Richárd, aki „A kies Tata…” című prezentációjában a boldog békeidők kevéssé ismert turisztikai világát idézte meg. A múlt feldolgozását folytatta Stegmayer Máté történész főmuzeológus, aki „Nyaraljunk Tatatóvároson!” címmel a turizmusszervező Tatajárási Idegenforgalmi Szövetség történetéről beszélt.
A rövid kávészünet után a figyelem a jelenre és a jövőre irányult. Magyarics Gábor, a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület TDM-menedzsere az elmúlt másfél évtized munkáját és eredményeit foglalta össze. Beszélt az egyesület által megvalósított fejlesztésekről, a helyi turisztikai szolgáltatások bővítéséről és a vállalkozásokkal kialakított együttműködésekről. Kiemelte, hogy a fenntartható turizmus, valamint az új marketingeszközök alkalmazása ma már elengedhetetlen a város népszerűsítésében.
A három tatai gróf
Az új irányok kidolgozásában nagy szerepet kapott Kovács Erika, közismertebb nevén Marketinges Erika és Csapata, akik az egyesület felkérésére készítették el Tata 2026-os tematikus turisztikai kampányát. A „Víz – Hang – Mozgás” címet viselő koncepció három pillérre épül: a környezeti értékeket a víz, a kulturális örökséget a hang, az aktív kikapcsolódást pedig a mozgás szimbolizálja. Ezeket a tematikus elemeket három Esterházy gróf, József, Ferenc és Miksa alakja személyesíti majd meg, akikhez élménycsomagokat és programkínálatokat kapcsolnak.
A cél, hogy a városba érkező turisták ne csupán egy napos kirándulásra érkezzenek, hanem több időt töltsenek el Tatán. Ennek érdekében olyan élménycsomagokat is terveznek, amelyeket a szállások mellé kínálnak majd, de elérhetőek lesznek azok számára is, akik nem szállnak meg a városban – legyen szó helyi lakosokról, környékbeliekről vagy csak rövid látogatásra érkező vendégekről.
A program zárásaként a résztvevők közösen nyitották meg a szálloda lobbyjában a „Nyaraljunk Tatatóvároson!” című időszaki kiállítást, amely a tatai idegenforgalom történetének emlékeit idézi fel.