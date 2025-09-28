szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

16°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Turizmus

2 órája

Három gróf nyomában: új korszak a tatai turizmusban

Címkék#konferencia#Dr Schmidtmayer Richárd#turizmus

Egyre népszerűbb a turisták között Tata, évről évre többen választják célpontjuknak a „Vizek Városát”. Most konferencián ünnepelték a tatai turizmus múltját és jelenét.

Goletz-DeáK Viktória

A helyi turizmus szervezetei most jubileumot ünnepeltek: szeptember 26-án, pénteken a Kristály Imperial Hotel Magnólia termében rendezték meg a „90 éve alakult meg a Tatajárási Idegenforgalmi Szövetség” és a „15 éves a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület” című konferenciát, amelyet egy időszaki kiállítás megnyitója is kísért. De a tatai turizmus jövője is fontos szerepet kapott. 

Egyre népszerűbb a turisták között Tata, évről évre többen választják célpontjuknak a „Vizek Városát”. Most konferencián ünnepelték a tatai turizmus múltját és jelenét.
Egyre népszerűbb a turisták között Tata, évről évre többen választják célpontjuknak a „Vizek Városát”.  Most konferencián ünnepelték a tatai turizmus múltját és jelenét. 
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

A rendezvényt Michl József polgármester, Berczeli Attila, a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület elnöke, valamint dr. Schmidtmayer Richárd múzeumigazgató köszöntője nyitotta meg. Az egész napos program során előadások sora mutatta be a város idegenforgalmának múltját, jelenét és jövőjét.

A tatai turizmus múltja és jövője

Elsőként Kövesdi Mónika művészettörténész főmuzeológus tartott előadást „Csupa kert meg víz” címmel, amelyben a város természeti és épített örökségét mutatta be. Őt követte a Kuny Domokos Múzeum igazgatója, dr. Schmidtmayer Richárd, aki „A kies Tata…” című prezentációjában a boldog békeidők kevéssé ismert turisztikai világát idézte meg. A múlt feldolgozását folytatta Stegmayer Máté történész főmuzeológus, aki „Nyaraljunk Tatatóvároson!” címmel a turizmusszervező Tatajárási Idegenforgalmi Szövetség történetéről beszélt.

A rövid kávészünet után a figyelem a jelenre és a jövőre irányult. Magyarics Gábor, a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület TDM-menedzsere az elmúlt másfél évtized munkáját és eredményeit foglalta össze. Beszélt az egyesület által megvalósított fejlesztésekről, a helyi turisztikai szolgáltatások bővítéséről és a vállalkozásokkal kialakított együttműködésekről. Kiemelte, hogy a fenntartható turizmus, valamint az új marketingeszközök alkalmazása ma már elengedhetetlen a város népszerűsítésében.

A három tatai gróf

Az új irányok kidolgozásában nagy szerepet kapott Kovács Erika, közismertebb nevén Marketinges Erika és Csapata, akik az egyesület felkérésére készítették el Tata 2026-os tematikus turisztikai kampányát. A „Víz – Hang – Mozgás” címet viselő koncepció három pillérre épül: a környezeti értékeket a víz, a kulturális örökséget a hang, az aktív kikapcsolódást pedig a mozgás szimbolizálja. Ezeket a tematikus elemeket három Esterházy gróf, József, Ferenc és Miksa alakja személyesíti majd meg, akikhez élménycsomagokat és programkínálatokat kapcsolnak.

A cél, hogy a városba érkező turisták ne csupán egy napos kirándulásra érkezzenek, hanem több időt töltsenek el Tatán. Ennek érdekében olyan élménycsomagokat is terveznek, amelyeket a szállások mellé kínálnak majd, de elérhetőek lesznek azok számára is, akik nem szállnak meg a városban – legyen szó helyi lakosokról, környékbeliekről vagy csak rövid látogatásra érkező vendégekről.

A program zárásaként a résztvevők közösen nyitották meg a szálloda lobbyjában a „Nyaraljunk Tatatóvároson!” című időszaki kiállítást, amely a tatai idegenforgalom történetének emlékeit idézi fel.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu