Új infók derültek ki, kihallgatták az első tanúkat a tatai tanuszoda ügyében

Újabb fejlemények derültek ki a múlt pénteken történt tatai tanuszodai incidens kapcsán. A Kemma.hu megtudta, hogy a nyomozóhatóság már kihallgatta az első tanúkat. Mondjuk hol tart jelenleg az eljárás.

A rendőrség után az ügyészség is megszólalt a tatai tanuszoda ügyében

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Mint arról korábban beszámoltunk, szeptember 19-én mentők érkeztek az egyik tatai iskola diákjaihoz, miután irritáló anyag kerülhetett a levegőbe az úszásoktatás során. Több tanulót és egy kísérő pedagógust kórházba kellett szállítani mérgezés gyanújával.

Hol tart most a tatai tanuszoda ügye?

Az érintetteken a tatabányai Szent Borbála Kórházban toxikológiai és röntgenvizsgálatokat végeztek, információink szerint mérgezésre utaló jelet nem találtak, a gyerekeket egy nap megfigyelés után hazaengedték.

Később kiderült, hogy a riadalmat a tanuszoda mellékhelyiségeiben végzett vízkőtelenítés okozhatta. A gyerekek szúrós szagot éreztek, ezért visszatértek az iskolába, ahol panaszukat a mentők vizsgálták ki, ekkor döntöttek arról, hogy a biztonság érdekében megfigyelésre a korházba szállítják őket.

A rendőrség pedig arról tájékoztatta a Kemma.hu-t, hogy ismeretlen személy ellen, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt indult büntetőeljárás. Dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője érdeklődésünkre pedig közölte: a nyomozóhatóság szemlét végzett és tanúkat hallgatott ki, az eljárás pedig jelenleg felderítési szakban van. Ez azt jelenti, hogy gyanúsítottat eddig nem hallgattak ki, és ügyészi intézkedés sem történt az ügyben.