szeptember 22., hétfő

Móric névnap

24°
+32
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vizsgálat

2 órája

Új infók derültek ki, kihallgatták az első tanúkat a tatai tanuszoda ügyében

Címkék#gyerek#toxikológiai#röntgenvizsgálat#ügyészség#diák#iskola#tanuszoda

A rendőrség után az ügyészség is megszólalt. Újabb információt tudtunk meg a tatai tanuszoda ügyében. megtudtuk azt is, hogy hol tart jelenleg az ügy.

Kemma.hu

Újabb fejlemények derültek ki a múlt pénteken történt tatai tanuszodai incidens kapcsán. A Kemma.hu megtudta, hogy a nyomozóhatóság már kihallgatta az első tanúkat. Mondjuk hol tart jelenleg az eljárás. 

Tatai Tanuszoda
A rendőrség után az ügyészség is megszólalt a tatai tanuszoda ügyében
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Mint arról korábban beszámoltunk, szeptember 19-én mentők érkeztek az egyik tatai iskola diákjaihoz, miután irritáló anyag kerülhetett a levegőbe az úszásoktatás során. Több tanulót és egy kísérő pedagógust kórházba kellett szállítani mérgezés gyanújával.

Hol tart most a tatai tanuszoda ügye?

Az érintetteken a tatabányai Szent Borbála Kórházban toxikológiai és röntgenvizsgálatokat végeztek, információink szerint mérgezésre utaló jelet nem találtak, a gyerekeket egy nap megfigyelés után hazaengedték.
Később kiderült, hogy a riadalmat a tanuszoda mellékhelyiségeiben végzett vízkőtelenítés okozhatta. A gyerekek szúrós szagot éreztek, ezért visszatértek az iskolába, ahol panaszukat a mentők vizsgálták ki, ekkor döntöttek arról, hogy a biztonság érdekében megfigyelésre a korházba szállítják őket. 

A rendőrség pedig arról tájékoztatta a Kemma.hu-t, hogy ismeretlen személy ellen, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt indult büntetőeljárás. Dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője érdeklődésünkre pedig közölte: a nyomozóhatóság szemlét végzett és tanúkat hallgatott ki, az eljárás pedig jelenleg felderítési szakban van. Ez azt jelenti, hogy gyanúsítottat eddig nem hallgattak ki, és ügyészi intézkedés sem történt az ügyben.

A Kemma.hu-nak korábban az egyik kórházba szállított diáklány is megszólalt. Elmondása szerint nagyon köhögtek az irritáló szagtól, azonban nem érezte magát rosszul. A mentőautóban végig vicceket meséltek nekik és a kórházban is mindenki nagyon kedves volt velük. És még az ebéd is finom volt. 

A Tatai Tanuszoda 2007-ben megkötött szolgáltatási szerződés alapján, önkormányzati, minisztériumi és magánbefektetői összefogással épült meg, és 2008 decemberében adták át. A 16x8,5 méteres, feszített víztükrű, modern gépészettel ellátott medence azóta is elsősorban a kistérség óvodásainak és kisiskolásainak úszásoktatását szolgálja. A Tatabányai Tankerület 2016 óta biztosítja itt a kötelező úszásoktatást, a tanítási időn kívül pedig úszótáborok és szabadidős foglalkozások is várják a gyerekeket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu