2 órája
Új infók derültek ki, kihallgatták az első tanúkat a tatai tanuszoda ügyében
A rendőrség után az ügyészség is megszólalt. Újabb információt tudtunk meg a tatai tanuszoda ügyében. megtudtuk azt is, hogy hol tart jelenleg az ügy.
Újabb fejlemények derültek ki a múlt pénteken történt tatai tanuszodai incidens kapcsán. A Kemma.hu megtudta, hogy a nyomozóhatóság már kihallgatta az első tanúkat. Mondjuk hol tart jelenleg az eljárás.
Mint arról korábban beszámoltunk, szeptember 19-én mentők érkeztek az egyik tatai iskola diákjaihoz, miután irritáló anyag kerülhetett a levegőbe az úszásoktatás során. Több tanulót és egy kísérő pedagógust kórházba kellett szállítani mérgezés gyanújával.
Hol tart most a tatai tanuszoda ügye?
Az érintetteken a tatabányai Szent Borbála Kórházban toxikológiai és röntgenvizsgálatokat végeztek, információink szerint mérgezésre utaló jelet nem találtak, a gyerekeket egy nap megfigyelés után hazaengedték.
Később kiderült, hogy a riadalmat a tanuszoda mellékhelyiségeiben végzett vízkőtelenítés okozhatta. A gyerekek szúrós szagot éreztek, ezért visszatértek az iskolába, ahol panaszukat a mentők vizsgálták ki, ekkor döntöttek arról, hogy a biztonság érdekében megfigyelésre a korházba szállítják őket.
A rendőrség pedig arról tájékoztatta a Kemma.hu-t, hogy ismeretlen személy ellen, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt indult büntetőeljárás. Dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője érdeklődésünkre pedig közölte: a nyomozóhatóság szemlét végzett és tanúkat hallgatott ki, az eljárás pedig jelenleg felderítési szakban van. Ez azt jelenti, hogy gyanúsítottat eddig nem hallgattak ki, és ügyészi intézkedés sem történt az ügyben.
A Kemma.hu-nak korábban az egyik kórházba szállított diáklány is megszólalt. Elmondása szerint nagyon köhögtek az irritáló szagtól, azonban nem érezte magát rosszul. A mentőautóban végig vicceket meséltek nekik és a kórházban is mindenki nagyon kedves volt velük. És még az ebéd is finom volt.
A Tatai Tanuszoda 2007-ben megkötött szolgáltatási szerződés alapján, önkormányzati, minisztériumi és magánbefektetői összefogással épült meg, és 2008 decemberében adták át. A 16x8,5 méteres, feszített víztükrű, modern gépészettel ellátott medence azóta is elsősorban a kistérség óvodásainak és kisiskolásainak úszásoktatását szolgálja. A Tatabányai Tankerület 2016 óta biztosítja itt a kötelező úszásoktatást, a tanítási időn kívül pedig úszótáborok és szabadidős foglalkozások is várják a gyerekeket.