Új élelmiszer üzlet nyílik a bezárt Spar közelében

Új kis élelmiszerbolt nyílik szerdától Tatán, a Kossuth téren. A jó hírt Michl József polgármester osztotta meg, miután a környék lakóit érzékenyen érintette a tatai Spar augusztusi bezárása a Rákóczi utcában.

Az augusztusban bezárt tatai Spar közelében most egy új kis üzlet nyílik

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Újabb üzlet nyitja meg kapuit Tatán: a Kossuth téren egy kis élelmiszerbolt várja szerdától a vásárlókat.

Tatai Spar helyett ABC

A hírt Michl József polgármester jelentette be a közösségi oldalán, hozzátéve, hogy sokakat rosszul érintett a Rákóczi utcai Spar bezárása. A polgármester hangsúlyozta: szerencsére nem kellett sokat várni arra, hogy új lehetőség nyíljon a belvárosban élők számára.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Rákóczi utcai bolt megszűnése szimbolikus jelentőségű volt, hiszen évtizedekkel ezelőtt éppen Tatán nyílt meg az ország első SPAR-üzlete. 1991 őszén, az Ady Endre úton adták át a modern, nyugat-európai mintára épült szupermarketet, amely a hazai kereskedelem új korszakát hozta el.

A város lakói számára azonban az augusztusi zárás komoly érvágás volt: a bolt hosszú ideig a belváros egyik legfontosabb élelmiszerüzleteként működött. Bár a vásárlók a környék más SPAR-jaiban és üzleteiben beszerezhetik a mindennapi szükségleteiket, sokan hiányolták a központi elhelyezkedésű boltot.