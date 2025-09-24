2 órája
Új élelmiszer üzlet nyílik a bezárt Spar közelében
Sokan hiányolták a belvárosból az élelmiszerboltot. Ugyanis augusztusban bezárt a tatai Spar. Most azonban jó hír érkezett, hiszen szerdától egy új kis üzlet nyílik a Kossuth téren.
Új kis élelmiszerbolt nyílik szerdától Tatán, a Kossuth téren. A jó hírt Michl József polgármester osztotta meg, miután a környék lakóit érzékenyen érintette a tatai Spar augusztusi bezárása a Rákóczi utcában.
Újabb üzlet nyitja meg kapuit Tatán: a Kossuth téren egy kis élelmiszerbolt várja szerdától a vásárlókat.
Tatai Spar helyett ABC
A hírt Michl József polgármester jelentette be a közösségi oldalán, hozzátéve, hogy sokakat rosszul érintett a Rákóczi utcai Spar bezárása. A polgármester hangsúlyozta: szerencsére nem kellett sokat várni arra, hogy új lehetőség nyíljon a belvárosban élők számára.
Mint arról korábban beszámoltunk, a Rákóczi utcai bolt megszűnése szimbolikus jelentőségű volt, hiszen évtizedekkel ezelőtt éppen Tatán nyílt meg az ország első SPAR-üzlete. 1991 őszén, az Ady Endre úton adták át a modern, nyugat-európai mintára épült szupermarketet, amely a hazai kereskedelem új korszakát hozta el.
A város lakói számára azonban az augusztusi zárás komoly érvágás volt: a bolt hosszú ideig a belváros egyik legfontosabb élelmiszerüzleteként működött. Bár a vásárlók a környék más SPAR-jaiban és üzleteiben beszerezhetik a mindennapi szükségleteiket, sokan hiányolták a központi elhelyezkedésű boltot.
A Kossuth téren nyíló új kisbolt most enyhíthet ezen a hiányon. Bár nem pótolja teljes mértékben a City SPAR-t, a helyiek számára kényelmes megoldást kínálhat a napi bevásárlásokhoz.
A Rákóczi utcai épület sorsa egyelőre kérdéses. Hasonlóan más városokhoz, ahol SPAR-üzletek zártak be, találgatások indultak arról, hogy egy másik élelmiszerlánc, esetleg más profilú kereskedelmi egység költözik-e a helyére.