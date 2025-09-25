szeptember 25., csütörtök

Fejlődés

1 órája

Fontos helyen épülne újabb parkoló Tatán, mondjuk hol

A tatai testület döntésének főleg az idősek és a betegek örülhetnek. Megoldódhat a tatai rendelőintézet előtti parkolás kérdése. Legalábbis egy időre. Mondjuk hogyan.

Goletz-DeáK Viktória

Újabb lépést tett Tata Város Önkormányzata annak érdekében, hogy megoldja a tatai rendelőintézet környékén évek óta fennálló parkolási gondokat. A szeptemberi képviselő-testületi ülésen a polgármester előterjesztést nyújtott be arról, hogy egy szomszédos telken ideiglenesen murvás parkoló kialakítását tervezik a betegek és hozzátartozóik számára.

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

A Hősök tere 2. szám alatt működő Árpád-házi Szent Erzsébet Rendelőintézet környezetében jelenleg alig találni szabad parkolóhelyet, így a mindennapos zsúfoltság különösen a mozgásukban korlátozott páciensek számára jelent komoly nehézséget. 

Kevés a parkoló a tatai rendelőintézetnél

Az intézmény saját területén belül nem áll rendelkezésre elegendő férőhely, ezért az elmúlt hónapokban egyre több panasz érkezett az önkormányzathoz a parkolási helyzet rendezését sürgetve.

A városvezetés ezért tárgyalásokat kezdett a szomszédos, 1650/2 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosával. Az egyeztetések során ugyan felmerült egy esetleges ingatlancsere lehetősége is, ez végül nem valósult meg, mivel a tulajdonos nem fogadta el az önkormányzat ajánlatát. Ugyanakkor a telek használatát átmenetileg, várhatóan legfeljebb három évig lehetővé tenné.

Az előterjesztés szerint a város havi 200 ezer forint + áfa összegű bérleti díjat fizetne a területért, amelyen murvával borított parkolót alakítanának ki. A szerződés határozott időre szólna, a telek tulajdonosa ugyanis saját beruházást tervez a területen, ám ennek megvalósítása egyelőre a szükséges engedélyek hiánya miatt várat magára.

Biztonságosabb lehet a közlekedés

A polgármester indoklása szerint az ideiglenes parkoló jelentősen javíthatná a rendelőintézet megközelíthetőségét, és hozzájárulna ahhoz, hogy a betegek biztonságosabb és egyszerűbb körülmények között intézhessék ügyeiket. A testületnek most arról kell döntenie, hogy elvi támogatását adja-e a bérleti szerződés előkészítéséhez. Ha a képviselők rábólintanak, a részletes megállapodás és a kivitelezési költségek kidolgozása a következő hónapokban kerülhet a testület elé.

Az előterjesztés alapján tehát egy átmeneti, de kézzelfogható megoldás születhet a régóta húzódó parkolási problémára – amelyet a lakossági visszajelzések szerint a betegek és hozzátartozóik egyaránt nagyon várnak.

 

