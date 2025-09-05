2 órája
Mindenki ledöbbent, olyat rejtett a tatai patak, amire senki nem számított
A Malom-patak medrében nemrég meglepő „kincsek” bukkantak elő. A tatai lelkes önkénteseknek köszönhetően a város újabb környezeti kincse tisztulhatott meg. A tatai patak takarítása hamarosan folytatódik.
Hihetetlen dolgok kerültek elő a tatai patakból. Autógumi, járdalap, sőt még vezetékek is lapultak a Malom-patak mélyén, amikor lelkes tatai önkéntesek nekiálltak megtisztítani a víz egy szakaszát. Hamar kiderült: a patakmeder sokkal több meglepetést rejt, mint amire előzetesen számítottak.
A takarítást az Önkéntesség Tatán és környékén Egyesület szervezte, akik nem először álltak össze egy jó ügyért. Az elmúlt években már parkokat, tómedret és más vízfelületeket is megszabadítottak az évek során odakerült szeméttől, hogy Tatán mindenki egy tisztább, élhetőbb környezetben tölthesse a mindennapjait.
Megtisztult a tatai patak
A tatai Malom-patak se maradhatott ki az akcióból, aminek egy része már megtisztult a lelkes önkéntesek segítségével. Most pedig egy eddig érintetlen szakaszára fordították a figyelmüket, és azonnal látszott, hogy szükség is volt rá.
– Hirtelen ötlettől vezérelve kértem engedélyt az önkormányzattól az akcióhoz, és nagy örömömre nyolc külsős, köztük két gyermek is csatlakozott – mesélte a Kemma.hu-nak Gönczy Mihály, az egyesület vezetője. – Közel 200 métert tisztítottunk meg, és egészen érdekes dolgokat találtunk, amiknek biztosan nem ott lenne a helyük. Sajnos úgy tűnik, sokat közülük szándékosan dobtak a vízbe.
Veszélyes hulladékot is találtak az Öreg-tó medrében
A szemét mellett a vízinövényzet is alapos tisztítást igényelt: a békalencse, a fonalas zöldmoszat és a vízitorma is jelentősen elszaporodott a patakban. A munkához szükséges eszközöket az egyesület a Tatai Városgazda Nonprofit Kft.-vel közösen biztosította, az önkénteseknek pedig csak a jókedvüket kellett magukkal hozniuk.
A diákok is segítenek
A mostani akció azonban nem egyedülálló esemény: a folytatás már szervezés alatt áll.
– Egyeztettem a Talentum Iskola igazgatójával, és abban maradtunk, hogy nagyjából két hét múlva, egy hétköznap délután az iskola diákjaival közösen dolgozunk tovább a patak megtisztításán – tette hozzá Gönczy Mihály. Az iskola nemrég költözött abba az épületbe, amely előtt a Malom-patak folyik, így a gyerekeknek is fontos, hogy tiszta környezetben tanulhassanak és élhessenek.
A tatai önkéntesek példája jól mutatja, hogy közösségi összefogással látványos változást lehet elérni. Egy-egy délutánnyi közös munkával nemcsak a város szépül meg, hanem a résztvevők is átélhetik, milyen érzés közösen tenni a környezetért.