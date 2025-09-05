Mindenki ledöbbent, olyat rejtett a tatai patak, amire senki nem számított

Hihetetlen dolgok kerültek elő a tatai patakból. Autógumi, járdalap, sőt még vezetékek is lapultak a Malom-patak mélyén, amikor lelkes tatai önkéntesek nekiálltak megtisztítani a víz egy szakaszát. Hamar kiderült: a patakmeder sokkal több meglepetést rejt, mint amire előzetesen számítottak.

A lelkes önkénteseknek köszönhetően Tata újabb környezeti kincse tisztulhatott meg. A tatai patak takarítása hamarosan folytatódik

Forrás: Facebook/Önkéntesség Tatán és környékén

A takarítást az Önkéntesség Tatán és környékén Egyesület szervezte, akik nem először álltak össze egy jó ügyért. Az elmúlt években már parkokat, tómedret és más vízfelületeket is megszabadítottak az évek során odakerült szeméttől, hogy Tatán mindenki egy tisztább, élhetőbb környezetben tölthesse a mindennapjait.

Megtisztult a tatai patak

A tatai Malom-patak se maradhatott ki az akcióból, aminek egy része már megtisztult a lelkes önkéntesek segítségével. Most pedig egy eddig érintetlen szakaszára fordították a figyelmüket, és azonnal látszott, hogy szükség is volt rá.

– Hirtelen ötlettől vezérelve kértem engedélyt az önkormányzattól az akcióhoz, és nagy örömömre nyolc külsős, köztük két gyermek is csatlakozott – mesélte a Kemma.hu-nak Gönczy Mihály, az egyesület vezetője. – Közel 200 métert tisztítottunk meg, és egészen érdekes dolgokat találtunk, amiknek biztosan nem ott lenne a helyük. Sajnos úgy tűnik, sokat közülük szándékosan dobtak a vízbe.