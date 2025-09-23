Az új tatai parkolóra sok városban biccentenének, ez a szülőket is segíti

Újra birtokba vehetik az autósok a tatai II. János Pál teret, ahol az elmúlt hónapokban teljes körű felújítás zajlott. A tatai parkoló teljesen megújult. A munkálatok azonban még nem értek véget teljesen.

A megújult tatai parkoló nemcsak rendezettebb környezetet kínál, hanem innovatív megoldást is nyújt a csapadékvíz elvezetésére

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a Kossuth tér és a Fazekas utca közötti szakasz eddig el volt zárva a közlekedők elől, mostantól azonban a város egyik forgalmasabb területe ismét megnyílt. A szülőknek is nagy könnyebbséget jelent a változás, hiszen a Fazekas utcai Általános Iskolába érkező diákokat mostantól a régi, murvás kővel felszórt parkoló helyett egy rendezett, biztonságos és innovatív környezetben tudják letenni.

Innovatív tatai parkoló az iskola előtt

A város közösségi oldalán most arról számoltak be, hogy a tegnap kihelyezett közlekedési táblákkal lezárult a beruházás második üteme: elkészült az új parkoló és a felújított útszakasz a Szent Kereszt Plébániatemplom mögött. A harmadik fázisban sor kerül a járdák és kapubejárók rendbetételére, valamint környezetrendezésre is, amely során 200 cserjét és 1700 évelő növényt ültetnek ki.

A projekt nemcsak egy parkoló- és útfejlesztés, hanem egy olyan innovatív városi vízrendezési mintaprojekt, amely a klímaváltozás kihívásaira ad választ. A korszerű és környezettudatos vízelvezető rendszer, valamint az esőkertek is segítik a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék biztonságos kezelését. Ezek a megoldások nem csupán elvezetik, hanem szűrik és fokozatosan engedik vissza a természetes körforgásba a vizet, így egyaránt védik a környezetet és az itt élőket.