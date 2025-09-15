szeptember 15., hétfő

Tata étterem

Új menüző nyílt Tatán, ezt lehet most tudni róla +videó

Címkék#ajánlat#ebédmenü#gasztronómia#étterem#Tata

Tatán új menüző nyitotta meg kapuit, amely hétköznaponként változatos ebédmenüvel várja a vendégeket. A tatai menüzők régóta népszerűek a városban: sok helyi dolgozó, diák és idősebb lakos is ezekre támaszkodik, amikor nincs ideje otthon főzni.

Bajcsy Tünde

Egy menüző nemcsak az ár-érték arány miatt vonzó, hanem a gyors kiszolgálás és a házias ízek miatt is. Az új hely ezzel együtt bővíti Tatán az ebédelési lehetőségeket, amelyeket eddig többek között a belvárosban működő kifőzdék, éttermek és vendéglátóhelyek kínáltak. Mondjuk, hol nyílt az új tatai menüző.

A Harangláb Bisztró a legújabb tatai menüző, amely a Somogyi Béla úton várja vendégeit
Forrás:  Facebook

Az új tatai menüző - a Harangláb Bisztró

Tatán új menüző nyílt Harangláb Bisztró néven, amely a Somogyi Béla út 2. szám alatt, a Sétáló utca végén, a Vaszary iskola mellett található. A bisztró hétfőtől szombatig 11 órától kínál friss, házias ételeket ebédmenü formájában.

A helyszínről készült videón jól látható, hogy modern, letisztult belső térrel és frissen készült fogásokkal várják azokat, akik gyorsan és kedvező áron szeretnének meleg ételhez jutni a hétköznapokban. 

Tatán az elmúlt években több menüző is megnyílt, és folyamatosan bővül a választék. Vannak, akik a belvárosi menüzőket kedvelik, ahol a napi ajánlat mellé gyakran salátát vagy desszertet is kínálnak, míg mások inkább a külvárosi, családias hangulatú kifőzdéket részesítik előnyben. A közös bennük, hogy mindenhol a házias ízekre és a megfizethető árakra helyezik a hangsúlyt.

Tata gasztronómiája folyamatosan bővül

Az elmúlt években Tata egyre inkább gasztronómiai központtá vált a térségben. Az Öreg-tó partján működő Malom és Kacsa Bisztró és Rendezvényház például nemcsak étterem, hanem kulturális központ is, ahol koncertek és közösségi programok várják a vendégeket – erről itt írtunk korábban. A város egyik legnagyobb büszkesége a Platán Gourmet Étterem, amely két Michelin-csillaggal rendelkezik, és évek óta az ország egyik legelismertebb vendéglátóhelye – ebben a cikkünkben számoltunk be a díjról.

A mindennapi menüzők között régóta népszerű az Etalon Étterem. A legjobb vármegyei éttermek listáján több tatai hely is szerepelt – itt találjátok a teljes összeállítást. A természetközeli vendéglátást pedig a Cseke-tó partján újranyitott Morris, a Szamár képviseli, amely sörkertként és közösségi helyként is vonzza a látogatókat.

 

