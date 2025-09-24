Kulináris élmények Tatán: a gasztro udvar új csillaga Tóth Balázs séf

Különleges étkezde nyílt ezúttal a tatai gasztro udvarban. Az 1-es főút mentén Tóth Balázs séf várja a vendégeket egy finom lakomára. A helyiek már jól ismerhetik a fiatal séf nevét, aki számos neves hazai és külföldi étterem konyháját megjárva úgy döntött, ideje saját kis falatozót nyitni, és bebizonyítani, hogy a minőségi étkezés nem luxus, hanem bárki számára elérhető.

A tatai gasztro udvar egyik legizgalmasabb újdonságát Tóth Balázs séf hozta el, aki megfizethető áron kínálja a kulináris élvezeteket.

Fotó: Hagymás Bence / Forrás: 24 Óra

A fiatal, de már évtizedes tapasztalattal rendelkező séf célja, hogy a gasztro udvar igazi kulináris központtá váljon: egy hely, ahol nemcsak jóllakni lehet, hanem élmény is időzni.

Tóth Balázs séf a tatai gasztro udvarba költözött

– Szívből főzök – vallja Balázs. – Minden ételt úgy adok ki, ahogy én is szívesen megenném. Nem engedem meg magamnak, hogy olyat tegyek a vendég elé, ami nem tökéletes.

Pályafutása során dolgozott Angliától Franciaországon át Olaszországig, Németországban és Tirolban is, de a magyarországi helyszínek – például a felcsúti Pancho Hotel vagy a Szlovákiában található Hotel Európa – is formálták szakmai útját. Tatán sem ismeretlen: a pandémia előtt a Kalóz Fregatt csapatát erősítette. Mostanában leginkább az ázsiai ízek inspirálják, bár sejtelmesen hozzátette, hogy ezt nem feltétlenül a gasztro udvar kínálatában fedezhetik majd fel a vendégek.

A gasztro udvar, amely csak néhány hónapja nyílt, már most sokoldalú kikapcsolódást kínál: a büfék mellett állatsimogató, játszótér és sétalovaglás is várja a látogatókat. Balázs számára pedig egy váratlan lehetőség hozta el az indulást.

– A tulajdonost régóta ismerem. Vasárnap még csak szóba került, hogy felszabadult egy hely, kedden már hívott, hogy teljesen kiürítették a faházat, csütörtökön aláírtuk a papírokat, szombaton pedig meg is nyitottuk a The Balázs Brothers-t – meséli nevetve. – Szerencsére van mögöttem egy stabil csapat, akikkel évek óta együtt dolgozom. Csak a logisztikát kellett átszervezni, a büfé arculatát kitalálni, és összeállítani egy olyan kínálatot, amit az emberek szeretnek, de otthon nehezebben készítenének el.

Kicsiből és nagyot álmodni

Így kerültek az étlapra a csülkös pacal, a smash burger, a marhapörkölt és a gulyásleves – amelyek az első hétvégén rögtön a vendégek kedvenceivé váltak.

– Számomra fontos, hogy egy út menti büfében is a legjobb alapanyagokból, frissen készült ételek kerüljenek a tányérra. Az áraknál pedig mindig szem előtt tartom az arányt: nagy tételben gazdaságosabban főzünk, így a vendégek elfogadható áron kapják meg a minőséget – hangsúlyozza a séf, aki azt is elárulta, hogy hamarosan menüvel is készülnek, illetve a kínálatuk is bővülni fog.