Döntöttek a tatai alpolgármesterek számáról a képviselők

Újra napirendre került a tatai alpolgármesterek ügye a képviselő-testület előtt. Bár Kvittung Dániel szeptember elején lemondott az alpolgármesteri tisztségéről, és immár csak képviselőként dolgozik a városért, Michl József polgármester a szeptemberi ülésen új előterjesztést nyújtott be a tatai alpolgármesterek személyével kapcsolatosan is.

A szeptemberi testületi ülésen az egyik legnagyobb visszhangot a tatai alpolgármester kérdése váltotta ki

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

A polgármester két pontban javasolta a szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) módosítását. Az egyik az ülések menetének gördülékenyebbé tételét célozta volna meg: kérdésenként két percben, hozzászólásonként hét percben korlátozná a felszólalások idejét.

Hány tatai alpolgármester legyen?

Michl József szerint a testületi ülések gyakran rendkívül hosszúra nyúlnak, egy-egy alkalommal 25–40 napirendi pontot is tárgyalnak, ezért fontos lenne, hogy a képviselők fegyelmezett keretek között fejtsék ki véleményüket.

– Nem a vitát akarjuk elfojtani, hanem biztosítani szeretnénk, hogy az ülések ne csusszannak el a parttalanság felé – hangsúlyozta.

A másik javaslat közvetlenül az alpolgármesteri posztokat érintette. Az SZMSZ jelenleg két alpolgármester megválasztását teszi lehetővé – ebből az egyik főállásban, a másik társadalmi megbízatásban láthatja el a feladatait. Michl József azonban azt indítványozta, hogy a jövőben csak egyetlen, társadalmi megbízatású alpolgármester maradjon hivatalban. A polgármester indoklása szerint a jelenlegi helyzetben is megoldható a város vezetése a társadalmi megbízatású alpolgármesterrel, dr. Szerencsi Richárddal, így nincs szükség új tisztségviselő megválasztására.