1 órája
Döntöttek a tatai alpolgármesterek számáról a képviselők
Újabb vitát támadt a szeptemberi tatai képviselő-testületi ülésen, ahol Michl József polgármester két módosítást is előterjesztett az SZMSZ kapcsán. Az egyik legnagyobb visszhangot a tatai alpolgármester kérdése váltotta ki.
Újra napirendre került a tatai alpolgármesterek ügye a képviselő-testület előtt. Bár Kvittung Dániel szeptember elején lemondott az alpolgármesteri tisztségéről, és immár csak képviselőként dolgozik a városért, Michl József polgármester a szeptemberi ülésen új előterjesztést nyújtott be a tatai alpolgármesterek személyével kapcsolatosan is.
A polgármester két pontban javasolta a szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) módosítását. Az egyik az ülések menetének gördülékenyebbé tételét célozta volna meg: kérdésenként két percben, hozzászólásonként hét percben korlátozná a felszólalások idejét.
Hány tatai alpolgármester legyen?
Michl József szerint a testületi ülések gyakran rendkívül hosszúra nyúlnak, egy-egy alkalommal 25–40 napirendi pontot is tárgyalnak, ezért fontos lenne, hogy a képviselők fegyelmezett keretek között fejtsék ki véleményüket.
– Nem a vitát akarjuk elfojtani, hanem biztosítani szeretnénk, hogy az ülések ne csusszannak el a parttalanság felé – hangsúlyozta.
A másik javaslat közvetlenül az alpolgármesteri posztokat érintette. Az SZMSZ jelenleg két alpolgármester megválasztását teszi lehetővé – ebből az egyik főállásban, a másik társadalmi megbízatásban láthatja el a feladatait. Michl József azonban azt indítványozta, hogy a jövőben csak egyetlen, társadalmi megbízatású alpolgármester maradjon hivatalban. A polgármester indoklása szerint a jelenlegi helyzetben is megoldható a város vezetése a társadalmi megbízatású alpolgármesterrel, dr. Szerencsi Richárddal, így nincs szükség új tisztségviselő megválasztására.
A független képviselők erősen ellenezték az előterjesztést. Szekeres Aliz módosítási javaslatot is nyújtott be ezzel kapcsolatosan. Indoklása szerint a választások után hosszas egyeztetések eredményeként született megállapodás a két alpolgármesteri helyről, ezért szerinte igazságtalan lenne, ha most egyoldalúan szűkítenék a lehetőségeket. Hozzátette: a független képviselőknek is joguk lenne jelölni valakit a megüresedett pozícióra, Kvittung Dániel helyére.
Könyves Gusztáv még keményebben fogalmazott: szerinte a polgármester célja nem más, mint hogy kizárólag a Fidesz–KDNP soraiból kerüljön ki alpolgármester. Véleménye szerint ez politikai játszma, aminek az a lényege, hogy a függetlenek ne kapjanak beleszólást a város irányításába. Ezzel felrúgta a politikai alkut.
Döntöttek a képviselők
Michl József visszautasította a vádakat, hangsúlyozva, hogy nem politikai szándék vezérli.
– Ha bemutatnak egy olyan jelöltet, akit én is megfelelőnek tartok, természetesen napirendre tüzöm a kérdést. De jelenleg úgy látom, egy alpolgármesterrel is biztosított a város működése – fogalmazott.
A vita végül nem vezetett döntéshez: a képviselő-testület elutasította az előterjesztéseket, így nem született változás sem az időkeretek bevezetéséről, sem az alpolgármesteri helyek számának csökkentéséről. Így egyelőre marad a jelenlegi szabályozás, vagyis továbbra is két alpolgármester választható – de a megüresedett tisztség sorsa továbbra is nyitott kérdés maradt. Ugyanis a képviselők kérdésére Michl József egyértelműen leszögezte, hogy nem szeretne másik alpolgármestert jelölni Kvittung Dániel helyére.