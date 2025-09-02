szeptember 2., kedd

Döntés

1 órája

Lemondott Tata alpolgármestere

Feszült hónapok után újabb fordulat történt a tatai városházán. Lemondott a tatai alpolgármester, Kvittung Dániel miután megfosztották a hatáskörétől.

Kemma.hu

Kvittung Dániel, tatai alpolgármester szeptember 2-án benyújtotta lemondását. A politikus, akit a képviselő-testület 2024. október 9-én választott meg főállású alpolgármesternek, döntéséről levélben tájékoztatta Michl József polgármestert.

tatai alpolgármester
Kvittung Dániel tavaly vette át megbízólevelét. A tatai alpolgármester most beadta a lemondását 
Forrás: tata.hu

„Ezúton jelentem be, hogy alpolgármesteri tisztségemről a mai napon lemondok” – írta a politikus hivatalos levelében, amit a város közösségi oldalán is megosztottak. Kvittung Dániel ugyanakkor hangsúlyozta: önkormányzati képviselői mandátumát megtartja, így a 3-as körzet képviselőjeként továbbra is a testület tagja marad.

Lemondott a tatai alpolgármester

Az alpolgármester lemondásához az egy héttel korábbi testületi ülésen történtek vezettek. Már hónapok óta érezhető volt a feszültség a polgármester és alpolgármestere között. Az augusztusi képviselő-testületi ülésen végül Michl József előterjesztést nyújtott be Kvittung Dániel visszahívásáról, arra hivatkozva, hogy több megnyilvánulása miatt „elvesztette benne a bizalmát”, és így nem tud vele együtt dolgozni.

A javaslatot azonban a képviselők többsége nem támogatta, így a testület nem hívta vissza az alpolgármestert. A polgármester ennek ellenére – a törvény adta lehetőségével élve – megfosztotta Kvittung Dánielt feladataitól, valamint az alpolgármesteri tisztséghez tartozó illetményétől.
E döntés után, egy héttel később, Kvittung Dániel maga adta be lemondását.

Mi lesz ezután?

Kvittung Dániel tehát továbbra is a városi képviselő-testület tagja marad, azonban már nem lesz a hivatal alkalmazottja. Egyelőre nem tudni, hogy helyére a város vezetője jelöl-e ki másik személyt. Jelenleg a szintén októberben kinevezett, dr. Szerencsi Richárd, Fidesz-KDNP képviselője, mint társadalmi megbizatású alpolgármester helyettesíti Michl Józsefet.

 

