szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

13°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Múltidéző

29 perce

" Volt egyszer egy Oázis " - 25 éve húzták ki a dugót a legendás tatabányai strandon

Címkék#Tatabánya#Oázis#strand

2000 szeptemberében zárt be a mindenki által imádott Oázis, és ezzel egy korszak ért véget. A tatabányai strand története azonban nemcsak a város múltja, hanem sokunk személyes emlékeinek része is.

Kemma.hu

Amikor 2000 szeptemberében Gulyás–Kovács István leengedte az utolsó csepp vizet is a nagymedencéből, nemcsak egy fürdő zárt be végleg, hanem egy egész közösségi tér tűnt el. A régi tatabányai strand évtizedeken át adott helyet sportnak, szórakozásnak, családi és közösségi élményeknek. Mai múltidézőnkben Gulyás–Kovács István képeit hoztuk el nektek.

Oázis: a régi tatabányai strandról sokunknak már csak halvány emlékeik vannak
Oázis: a régi tatabányai strandról sokunknak már csak halvány emlékeik vannak
Forrás:  Facebook

Emlékek egy régi tatabányai strandról

Az 1962-ben, lakossági összefogással épült strandból az 1980-as években valódi szabadidőközpont lett: teniszpálya, szauna, kugli, homokos strandröplabda és strandfoci pálya, gyerekeknek mini csúszda és óriási legó, a medencében pedig kajak-póló kapuk. Nem kis dolog, hogy 1988-ban itt rendezték az ország első hitelesített strandröplabda tornáját, később pedig országos és nemzetközi versenyek, kulturális programok, sőt a Gerecse 50 rajtja és célja is ide köthető. Mindez most újra felidéződik, hiszen Gulyás–Kovács István Facebook-posztban emlékezett meg a húsz évvel ezelőtti bezárásról – és most az ő képeit hoztuk el, hogy együtt nosztalgiázzunk az Oázis emlékeivel.

Meséljenek a retró fotók

GALÉRIA: Tatabánya imádott strandja, az Oázis (Gulyás-Kovács István képei)

Tatabányai mai strandja, a Gyémánt Fürdő, de tudtad, hogy csaknem 100 évvel ezelőtt is létezett már? És azt, hogy ezzel együtt összesen 5 strand is üzemelt a városban? Pedig így igaz, itt írtunk róla.

A Képes történelem negyvenhetedik részében Dallos István helytörténésszel, fotóművésszel Sugár Gabriella beszélgetett Tatabánya régi strandjairól.
A Képes történelem további részeit itt olvashatjátok.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu