" Volt egyszer egy Oázis " - 25 éve húzták ki a dugót a legendás tatabányai strandon
2000 szeptemberében zárt be a mindenki által imádott Oázis, és ezzel egy korszak ért véget. A tatabányai strand története azonban nemcsak a város múltja, hanem sokunk személyes emlékeinek része is.
Amikor 2000 szeptemberében Gulyás–Kovács István leengedte az utolsó csepp vizet is a nagymedencéből, nemcsak egy fürdő zárt be végleg, hanem egy egész közösségi tér tűnt el. A régi tatabányai strand évtizedeken át adott helyet sportnak, szórakozásnak, családi és közösségi élményeknek. Mai múltidézőnkben Gulyás–Kovács István képeit hoztuk el nektek.
Emlékek egy régi tatabányai strandról
Az 1962-ben, lakossági összefogással épült strandból az 1980-as években valódi szabadidőközpont lett: teniszpálya, szauna, kugli, homokos strandröplabda és strandfoci pálya, gyerekeknek mini csúszda és óriási legó, a medencében pedig kajak-póló kapuk. Nem kis dolog, hogy 1988-ban itt rendezték az ország első hitelesített strandröplabda tornáját, később pedig országos és nemzetközi versenyek, kulturális programok, sőt a Gerecse 50 rajtja és célja is ide köthető. Mindez most újra felidéződik, hiszen Gulyás–Kovács István Facebook-posztban emlékezett meg a húsz évvel ezelőtti bezárásról – és most az ő képeit hoztuk el, hogy együtt nosztalgiázzunk az Oázis emlékeivel.
Meséljenek a retró fotók
