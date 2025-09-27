Nem ezt érdemli Tatabánya: brutálisan megrongáltak egy közkedvelt helyet + videó

A tatabányai rongálás visszatérő probléma. Egyre gyakrabban kerülnek fókuszba a közösségi terek megrongált állapotai. Most az Által-ér völgyi kerékpárút szervizpontjáról derült ki, hogy megrongálták. A jelenség nem először fordul elő, korábban az Omega park buszmegállójáról számoltunk be hasonló ügyben.

Szomorú képet mutat ma az Által-ér völgyi kerékpárút szervizpontja, a legfrissebb áldozata a tatabányai rongálásoknak.

Fotó: Kupcsok Péter / Forrás: Facebook/Kupcsok Péter

A tatabányai rongálás visszatérő probléma

Kupcsok Péter, Tatabánya önkormányzati képviselője egy videót tett közzé, amelyen az Által-ér völgyi kerékpárút szervizpontjának állapotát mutatta meg.

A pumpa elhajlítva, a szerszámok eltűntek, a pihenő üvege hiányzik, a táblák és felületek pedig összefirkálva.

A képviselő szerint ez nem egyszerű rongálás, hanem egy jelzés is, hogy ha hagyjuk így folytatódni a folyamatot, akkor elveszíthetjük közös tereink biztonságát és értékét.

Már a buszmegállónál is probléma volt

Nem ez az első eset, hogy közterületek ilyen állapotba kerülnek. Néhány hónapja az Omega park megrongált buszmegállójáról is megírtuk, hogy törött üveg hever a földön, felületei összefirkálva, környezete elhanyagolt képet mutatott. Akkor is sokan fejezték ki felháborodásukat, hogy a közösség számára fontos helyek így pusztulnak el.