Vandalizmus

1 órája

Nem ezt érdemli Tatabánya: brutálisan megrongáltak egy közkedvelt helyet + videó

Kupcsok Péter, tatabányai képviselő egy videóban mutatta meg, milyen állapotba került az Által-ér völgyi kerékpárút szervizpontja.A tatabányai rongálás egyre több közösségi teret tesz tönkre. Ez az eset emlékeztet az Omega park buszmegállójának korábbi, hasonlóan elkeserítő helyzetére. Tatabánya ennél többet érdemel.

Veszprémi Dániel

A tatabányai rongálás visszatérő probléma. Egyre gyakrabban kerülnek fókuszba a közösségi terek megrongált állapotai. Most az Által-ér völgyi kerékpárút szervizpontjáról derült ki, hogy megrongálták. A jelenség nem először fordul elő, korábban az Omega park buszmegállójáról számoltunk be hasonló ügyben.

által-ér, kerékpár, bicikli, rongálás. vandalizmus, szervizpont, tatabánya, graffiti, Által-ér völgyi kerékpárút szervizpont, képviselő, Kupcsok Péter, tatabányai rongálás
Szomorú képet mutat ma az Által-ér völgyi kerékpárút szervizpontja, a legfrissebb áldozata a tatabányai rongálásoknak.
Fotó: Kupcsok Péter / Forrás: Facebook/Kupcsok Péter

A tatabányai rongálás visszatérő probléma

Kupcsok Péter, Tatabánya önkormányzati képviselője egy videót tett közzé, amelyen az Által-ér völgyi kerékpárút szervizpontjának állapotát mutatta meg. 

A pumpa elhajlítva, a szerszámok eltűntek, a pihenő üvege hiányzik, a táblák és felületek pedig összefirkálva.

A képviselő szerint ez nem egyszerű rongálás, hanem egy jelzés is, hogy ha hagyjuk így folytatódni a folyamatot, akkor elveszíthetjük közös tereink biztonságát és értékét.

Már a buszmegállónál is probléma volt

Nem ez az első eset, hogy közterületek ilyen állapotba kerülnek. Néhány hónapja az Omega park megrongált buszmegállójáról is megírtuk, hogy törött üveg hever a földön, felületei összefirkálva, környezete elhanyagolt képet mutatott. Akkor is sokan fejezték ki felháborodásukat, hogy a közösség számára fontos helyek így pusztulnak el.

A vandalizmus Tatabánya egyik fő ellensége

Kupcsok Péter tatabányai képviselő a helyreállítás mellett térfigyelő kamera kihelyezését is kezdeményezte, hogy a kerékpárút újra biztonságos legyen a sportolók, a családok és minden kikapcsolódni vágyó számára.

Tatabánya többet érdemel. Vigyáznunk kell rá - közösen!

 - tette hozzá a képviselő.

Gyakran megfigyelhető a város számos részén, hogy az értelmetlen pusztítás jegyében graffiti "tag"-eket szórnak el rongálók. Sajnálatos, hogy nem a város szépítésére fordítják festékük, hiszen több hazai város példáját követve, itt is lehetne jó célra használni a graffitit.

A képviselő videóján jól látható a rongálás eredménye:

Vigyázni kell a közös értékeinkre

A közterület biztonsága minden lakos érdeke. A rongálások nem csupán esztétikai problémát jelentenek, hanem azt is, hogy a közösségi terek elveszíthetik funkciójukat és vonzerejüket. A városvezetők és a lakosok felelőssége közös: csak összefogással lehet megőrizni Tatabánya értékeit.

 

