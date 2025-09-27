1 órája
Nem ezt érdemli Tatabánya: brutálisan megrongáltak egy közkedvelt helyet + videó
Kupcsok Péter, tatabányai képviselő egy videóban mutatta meg, milyen állapotba került az Által-ér völgyi kerékpárút szervizpontja.A tatabányai rongálás egyre több közösségi teret tesz tönkre. Ez az eset emlékeztet az Omega park buszmegállójának korábbi, hasonlóan elkeserítő helyzetére. Tatabánya ennél többet érdemel.
A tatabányai rongálás visszatérő probléma. Egyre gyakrabban kerülnek fókuszba a közösségi terek megrongált állapotai. Most az Által-ér völgyi kerékpárút szervizpontjáról derült ki, hogy megrongálták. A jelenség nem először fordul elő, korábban az Omega park buszmegállójáról számoltunk be hasonló ügyben.
A tatabányai rongálás visszatérő probléma
Kupcsok Péter, Tatabánya önkormányzati képviselője egy videót tett közzé, amelyen az Által-ér völgyi kerékpárút szervizpontjának állapotát mutatta meg.
A pumpa elhajlítva, a szerszámok eltűntek, a pihenő üvege hiányzik, a táblák és felületek pedig összefirkálva.
A képviselő szerint ez nem egyszerű rongálás, hanem egy jelzés is, hogy ha hagyjuk így folytatódni a folyamatot, akkor elveszíthetjük közös tereink biztonságát és értékét.
Már a buszmegállónál is probléma volt
Nem ez az első eset, hogy közterületek ilyen állapotba kerülnek. Néhány hónapja az Omega park megrongált buszmegállójáról is megírtuk, hogy törött üveg hever a földön, felületei összefirkálva, környezete elhanyagolt képet mutatott. Akkor is sokan fejezték ki felháborodásukat, hogy a közösség számára fontos helyek így pusztulnak el.
Fotókon a rémtett: már a buszmegállók is retteghetnek Tatabányán
A vandalizmus Tatabánya egyik fő ellensége
Kupcsok Péter tatabányai képviselő a helyreállítás mellett térfigyelő kamera kihelyezését is kezdeményezte, hogy a kerékpárút újra biztonságos legyen a sportolók, a családok és minden kikapcsolódni vágyó számára.
Tatabánya többet érdemel. Vigyáznunk kell rá - közösen!
- tette hozzá a képviselő.
Gyakran megfigyelhető a város számos részén, hogy az értelmetlen pusztítás jegyében graffiti "tag"-eket szórnak el rongálók. Sajnálatos, hogy nem a város szépítésére fordítják festékük, hiszen több hazai város példáját követve, itt is lehetne jó célra használni a graffitit.
A képviselő videóján jól látható a rongálás eredménye:
Vigyázni kell a közös értékeinkre
A közterület biztonsága minden lakos érdeke. A rongálások nem csupán esztétikai problémát jelentenek, hanem azt is, hogy a közösségi terek elveszíthetik funkciójukat és vonzerejüket. A városvezetők és a lakosok felelőssége közös: csak összefogással lehet megőrizni Tatabánya értékeit.
Automata segíti a kerékpárosokat Tatán - Árendás Tamás elárulta tervét
Graffitiművészeket kapcsolt le egy szolgálaton kívüli, szemfüles rendőr