Ismét pofont kaptak a tatabányaiak: újabb helyen fizethetnek a parkolásért

Az elmúlt két és fél hónapban talán nem volt olyan hét, amikor ne jött volna elő valami újabb botrány az új tatabányai parkolási rendszerrel kapcsolatosan. Most itt az újabb hír, ami miatt sokan újra elégedetlenkedhetnek. Ugyanis kiderült, hogy több utcában is fizetőssé teszik a parkolást a hétvégétől.

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Újabb fejezetéhez érkezett Tatabánya sokat vitatott parkolási rendszere. A városvezetés szeptember 13-tól fizetőssé tette a Kormányhivatal és a Bárdos Gimnázium közötti területet is, ami újabb hullámot indított el a lakossági elégedetlenségben.

Tatabányai parkolás: itt az új botrány

A változásra Gál Csaba fideszes önkormányzati képviselő hívta fel a figyelmet közösségi oldalán. Bejegyzésében felháborítónak nevezte, hogy a közgyűlési többség „lopakodva, kommunikáció nélkül” döntött a parkolási zóna kiterjesztéséről, miközben sem őt, mint az érintett körzet képviselőjét, sem a lakosságot nem tájékoztatták előzetesen.