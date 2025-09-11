6 órája
Ismét pofont kaptak a tatabányaiak: újabb helyen fizethetnek a parkolásért
Újabb botrány a megyeszékhelyen. Két és fél hónappal az új tatabányai parkolási rendszer életbelépésé után, újabb szigorítások jönnek. Mondjuk mire számíts.
Az elmúlt két és fél hónapban talán nem volt olyan hét, amikor ne jött volna elő valami újabb botrány az új tatabányai parkolási rendszerrel kapcsolatosan. Most itt az újabb hír, ami miatt sokan újra elégedetlenkedhetnek. Ugyanis kiderült, hogy több utcában is fizetőssé teszik a parkolást a hétvégétől.
Újabb fejezetéhez érkezett Tatabánya sokat vitatott parkolási rendszere. A városvezetés szeptember 13-tól fizetőssé tette a Kormányhivatal és a Bárdos Gimnázium közötti területet is, ami újabb hullámot indított el a lakossági elégedetlenségben.
Tatabányai parkolás: itt az új botrány
A változásra Gál Csaba fideszes önkormányzati képviselő hívta fel a figyelmet közösségi oldalán. Bejegyzésében felháborítónak nevezte, hogy a közgyűlési többség „lopakodva, kommunikáció nélkül” döntött a parkolási zóna kiterjesztéséről, miközben sem őt, mint az érintett körzet képviselőjét, sem a lakosságot nem tájékoztatták előzetesen.
Óriási bakit szúrtak ki az új tatabányai parkolási rendszerben, teljes a káosz
– Felháborítónak tartom, hogy egy ilyen lényeges változtatást az előterjesztés egyik mellékletében mélyen eldugva hoznak meg – fogalmazott.
Gál Csaba szerint a tatabányaiak türelme véges.
– Elég volt abból, hogy a városvezetés kísérleti nyúlként tekint a lakosságra. Tatabánya jobbat érdemel! – zárta bejegyzését. A Fidesz–KDNP frakciója követeli a mostani döntés visszavonását, valamint azt, hogy álljon helyre a törvényes rend a városban.
Parkolási káosz hónapok óta
A nyár eleje óta tartó parkolási mizéria egyre több konfliktust szül a városban. Júliusban hibás táblákat helyeztek ki az Óvárosban, augusztusban pedig előbb kitiltották, majd egy héttel később már vissza is engedték a céges autókat a parkolókba bérletért cserébe. Mindeközben több lakos arról panaszkodott, hogy szabálytalanul próbálták elszállítani az általuk használt, de idősebb autókat, amelyeket „roncsnak” minősített az önkormányzat. De az is rosszul járhat, aki napi, vagy heti jegyét szeretné SMS-ben, vagy applikáción megvenni. Ugynis egyelőre csak személyesen van erre lehetőség az ügyfélszolgálaton.