Fontos telefonszámlistát közölt a tatabányai kórház, így hívja az osztályokat
Nagy segítséget kaptak a hozzátartozók. Ezeken a közvetlen telefonszámokon érhetők el a tatabányai kórház osztályai. Mutatjuk a listát.
Mindenkinek nagy könnyebbséget jelenthet, amit a tatabányai kórház most meglépett. Összegyűjtötték és közzétették azokat a telefonszámokat, amelyeken a hozzátartozók közvetlenül érdeklődhetnek szeretteik állapotáról az egyes osztályokon.
Sokan megtapasztalták már, milyen nehéz feladat lehet telefonon elérni az illetékes osztályt, ha valaki a bent fekvő hozzátartozója hogyléte felől szeretne tájékozódni. Gyakran hosszú várakozás, többszöri átkapcsolás és újabb próbálkozások árán sikerül csak információhoz jutni. Most ezen segít a kórház új kezdeményezése.
A tatabányai kórház osztályának telefonszámai
A Szent Borbála Kórház a közösségi oldalán osztotta meg a telefonszámokat tartalmazó listát.
– Osztályaink közvetlenül is elérhetők telefonon, amennyiben hozzátartozójuk állapotáról szeretnének érdeklődni, vagy egyéb sürgős, fontos kérdésük van. Kérjük, hívják központi számunkat (+36 34 515 488), majd az automata hang után üssék be a megfelelő melléket – írták posztjukban, amihez a mellékek listáját tartalmazó táblázatot is csatolták. Hozzátették, hogy osztályaikon folyamatos a betegellátás, ezért azt kérik, hogy csak valóban indokolt esetben telefonáljanak.
– Amennyiben kérdésük nem sürgős, munkatársaink a következő látogatás alkalmával személyesen is készséggel állnak rendelkezésükre.
Ez az új, átláthatóbb elérhetőségi rendszer azoknak nyújt hatalmas segítséget, akik eddig nehezen tudták elérni a kórházat.
Folyamatos fejlesztések a kórházban
Nem ez az első változtatás, amely a betegek és a hozzátartozók érdekét szolgálja. Másfél éve indult el a tatabányai kórházban az új Járóbeteg Irányítási Rendszer is, amely a tatai kórház után a megyeszékhelyen is bevezetésre került. A rendszer 26 szakrendelést érint, és célja, hogy a páciensek gördülékenyebben jussanak időponthoz, valamint kevesebbet kelljen várakozniuk a rendelőkben.
A bevezetett újítás részeként azok, akik előzetes időpontfoglalással érkeznek, az L épület földszintjén található automatánál tudnak hívószámot húzni. Az „időpontra érkeztem” gomb megnyomása után a TAJ-szám megadásával azonnal sorszámot kapnak. Azoknak pedig, akik időpont nélkül érkeznek, továbbra is a H épület betegfelvételi irodáját kell felkeresniük.
Új pavilon, modernebb ellátás
Az új U pavilon megépülésével a Szent Borbála Kórházban még modernebb keretek között tudják fogadni és ellátni a betegeket. Az új épület átadásával több osztály és szakrendelés is új helyre költözött, ezzel kényelmesebb, korszerűbb körülményeket biztosítva a páciensek számára.
- a hematológiai osztály és a hematológiai szakrendelő immár az U épület III. emeletén kapott helyet: a fekvőbeteg-ellátás a 2-es szárnyban, míg a szakrendelés a 3-as szárnyban érhető el
- a kardiológiai rehabilitációs osztály és a hozzá kapcsolódó szakrendelés szintén az U pavilonba költözött, az osztály az I. emeleten, a szakrendelés pedig a hónap végétől indul az új helyszínen.
- a változások érintették a dietetikai szakrendelést is: a csoportos tanácsadás (például a 2-es típusú és a terhességi cukorbetegség esetében) újra a B épületben várja a betegeket, míg az egyéni tanácsadás az U pavilon földszintjén zajlik.
Az U pavilon megnyitása része annak a fejlesztéssorozatnak, amelynek köszönhetően a tatabányai kórház folyamatosan korszerűsíti működését, és egyre jobb körülményeket teremt a betegek és hozzátartozóik számára.
Egy lépéssel közelebb a gördülékenyebb betegellátáshoz
A tatabányai Szent Borbála Kórház fejlesztései azt a célt szolgálják, hogy a betegek és családtagjaik egyaránt gyorsabban, egyszerűbben és emberközelibben intézhessék ügyeiket. A mostani telefonos melléklista összeállítása újabb bizonyítéka annak, hogy az intézmény törekszik a mindennapi nehézségek csökkentésére és a gördülékenyebb betegellátás biztosítására.