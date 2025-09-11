Fontos telefonszámlistát közölt a tatabányai kórház, így hívja az osztályokat

Mindenkinek nagy könnyebbséget jelenthet, amit a tatabányai kórház most meglépett. Összegyűjtötték és közzétették azokat a telefonszámokat, amelyeken a hozzátartozók közvetlenül érdeklődhetnek szeretteik állapotáról az egyes osztályokon.

Ezeken a közvetlen telefonszámokon érhetők el a tatabányai kórház osztályai

Forrás: Szent Borbála Kórház /Facebook

Sokan megtapasztalták már, milyen nehéz feladat lehet telefonon elérni az illetékes osztályt, ha valaki a bent fekvő hozzátartozója hogyléte felől szeretne tájékozódni. Gyakran hosszú várakozás, többszöri átkapcsolás és újabb próbálkozások árán sikerül csak információhoz jutni. Most ezen segít a kórház új kezdeményezése.

A tatabányai kórház osztályának telefonszámai

A Szent Borbála Kórház a közösségi oldalán osztotta meg a telefonszámokat tartalmazó listát.

– Osztályaink közvetlenül is elérhetők telefonon, amennyiben hozzátartozójuk állapotáról szeretnének érdeklődni, vagy egyéb sürgős, fontos kérdésük van. Kérjük, hívják központi számunkat (+36 34 515 488), majd az automata hang után üssék be a megfelelő melléket – írták posztjukban, amihez a mellékek listáját tartalmazó táblázatot is csatolták. Hozzátették, hogy osztályaikon folyamatos a betegellátás, ezért azt kérik, hogy csak valóban indokolt esetben telefonáljanak.

– Amennyiben kérdésük nem sürgős, munkatársaink a következő látogatás alkalmával személyesen is készséggel állnak rendelkezésükre.

Ez az új, átláthatóbb elérhetőségi rendszer azoknak nyújt hatalmas segítséget, akik eddig nehezen tudták elérni a kórházat.

Folyamatos fejlesztések a kórházban

Nem ez az első változtatás, amely a betegek és a hozzátartozók érdekét szolgálja. Másfél éve indult el a tatabányai kórházban az új Járóbeteg Irányítási Rendszer is, amely a tatai kórház után a megyeszékhelyen is bevezetésre került. A rendszer 26 szakrendelést érint, és célja, hogy a páciensek gördülékenyebben jussanak időponthoz, valamint kevesebbet kelljen várakozniuk a rendelőkben.

A bevezetett újítás részeként azok, akik előzetes időpontfoglalással érkeznek, az L épület földszintjén található automatánál tudnak hívószámot húzni. Az „időpontra érkeztem” gomb megnyomása után a TAJ-szám megadásával azonnal sorszámot kapnak. Azoknak pedig, akik időpont nélkül érkeznek, továbbra is a H épület betegfelvételi irodáját kell felkeresniük.