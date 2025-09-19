Tatabányai jégpálya: elfogadták az üzemeltetési szerződést, de nem tudni, mi áll benne

Tegnap tartotta közgyűlését a tatabányai képviselő-testület, amelyen határoztak arról, hogy elfogadják a polgármester előterjesztését a tatabányai jégpálya további üzemeltetéséről. Hogy pontosan mit tartalmaz az üzemeltetési megállapodást, azt nem tudni, mivel az ülésen nem hangzott el, a város honlapjára nem került fel, sőt a képviselők is csak az ülést megelőző délután kapták kézhez. Ezért Gál Csaba, a Fidesz frakció vezetője az ülés elején indítványozta, hogy vegyék le napirendről a témát, hiszen az eredeti előterjesztés nem, csak az utolsó pillatban érkezett kiegészítés tartalmazott határozati javasatot, a közgyűlés azonban másképp döntött, s napirenden tartotta az ügyet.

Tatabányai jégpálya: a szeptemberi ülésen elfogadtak egy nem nyilvános üzemeltetői szerződést a tatabányai képviselők

Elkapkodott, méltánytalan döntést hozott a városunk képviselő-testülete

- mondta Gál Csaba hozzászólásában, arra a pillanatra utalva, amikor a közgyűlés úgy döntött, hogy felbontja a szerzőést a Petőfi Tömegsport Egyesülettel (PTSE) a jégpálya üzemeltetéséről. Hozzátette:

politikai kupeckodás, politikai alku része volt ez a döntés,

tekintet nélkül arra, hogy milyen következmények lesznek. Véleménye szerint ezek a következők:

veszélybe kerül az egyesület

veszélybe kerülnek a fital sportolók, gyerekek sportolási lehetősége

a közösségkorcsolyázás

hosszabb távon a beruházások

a már lezajlott beruházások fejlesztése, hiszen egymilliárd forintot kellene az egyesületnek visszafizetnie, ha nem tudja a TAO-pályázatban vállaltakat teljesíteni a testület döntése következményeként. A kéviselő felidézte: a bányásznapon sokan aláírták azt a kezdeményezést, hogy a PTSE maradjon a jégpálya üzemeltetője. A Fidesz-KDNP franció is ezt javasolja, s hogy vegyék le napirendről az üzemeltetői szerződést -zárta hozzászólását Gál Csaba.

Tatabányai műjégpálya

Tatabányai jégpálya új üzemeltetővel, de milyen feltételekkel?

A közgyűlés végül 9 igen és 6 nem szavazattal elfogadta a kséőn küldött kiegészítés határozatai javaslatait. Három javaslatoról döntöttek, de ezek pontosan szövege nem ismert, mert ugyan a testülei ülésen a kivetítőn azpk megjelentek, de a nyilvánosság számára olvashatatlanok. Amint szerkesztőségünkhöz eljutnak az ezzel kapcsolatos információk, megosztjuk azokat olvasóinkkal.