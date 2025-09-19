szeptember 19., péntek

Jégpálya

2 órája

Tatabányai jégpálya: elfogadták az üzemeltetési szerződést, de nem tudni, mi áll benne

Címkék#Tatabánya#PTSE#műjégpálya#botrány

Az utolsó percben hozta be a közgyűlés elé a polgármester a tatabányai jégpálya üzemeltetésével kapcsolatos határozati javaslatot, így a nyilvánosság számára még mindig nem világos, mi is lesz a PTSE és a jégpálya sorsa. Sokan attól félnek, a szezonban nem is lesz jég, mert a tatabányai jégpálya működtetése addig nem tisztázódik.

Kemma.hu

Tegnap tartotta közgyűlését a tatabányai képviselő-testület, amelyen határoztak arról, hogy elfogadják a polgármester előterjesztését a tatabányai jégpálya további üzemeltetéséről. Hogy pontosan mit tartalmaz az üzemeltetési megállapodást, azt nem tudni, mivel az ülésen nem hangzott el, a város honlapjára nem került fel, sőt a képviselők is csak az ülést megelőző délután kapták kézhez. Ezért Gál Csaba, a Fidesz frakció vezetője az ülés elején indítványozta, hogy vegyék le napirendről a témát, hiszen az eredeti előterjesztés nem, csak az utolsó pillatban érkezett kiegészítés tartalmazott határozati javasatot, a közgyűlés azonban másképp döntött, s napirenden tartotta az ügyet.

Tatabányai jégpálya: a képiselők elfogadták az üzemeltetési szerződést
Tatabányai jégpálya: a szeptemberi ülésen elfogadtak egy nem nyilvános üzemeltetői szerződést a tatabányai képviselők
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra 

 

Elkapkodott, méltánytalan döntést hozott a városunk képviselő-testülete 

- mondta Gál Csaba hozzászólásában, arra a pillanatra utalva, amikor a közgyűlés úgy döntött, hogy felbontja a szerzőést a Petőfi Tömegsport Egyesülettel (PTSE) a jégpálya üzemeltetéséről. Hozzátette: 

politikai kupeckodás, politikai alku része volt ez a döntés, 

tekintet nélkül arra, hogy milyen következmények lesznek. Véleménye szerint ezek a következők:

  • veszélybe kerül az egyesület
  • veszélybe kerülnek a fital sportolók, gyerekek sportolási lehetősége
  • a közösségkorcsolyázás
  • hosszabb távon a beruházások
  • a már lezajlott beruházások fejlesztése, hiszen egymilliárd forintot kellene az egyesületnek visszafizetnie, ha nem tudja a TAO-pályázatban vállaltakat teljesíteni a testület döntése következményeként. A kéviselő felidézte: a bányásznapon sokan aláírták azt a kezdeményezést, hogy a PTSE maradjon a jégpálya üzemeltetője. A Fidesz-KDNP franció is ezt javasolja, s hogy vegyék le napirendről az üzemeltetői szerződést -zárta hozzászólását Gál Csaba.
Tatabányai műjégpálya
Tatabányai műjégpálya
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

Tatabányai jégpálya új üzemeltetővel, de milyen feltételekkel?

A közgyűlés végül 9 igen és 6 nem szavazattal elfogadta a kséőn küldött kiegészítés határozatai javaslatait. Három javaslatoról döntöttek, de ezek pontosan szövege nem ismert, mert ugyan a testülei ülésen a kivetítőn azpk megjelentek, de a nyilvánosság számára olvashatatlanok. Amint szerkesztőségünkhöz eljutnak az ezzel kapcsolatos információk, megosztjuk azokat olvasóinkkal.

Tatabányán hónapok óta vita övezi a városi jégpálya jövőjét. A közgyűlés június 30-án döntött úgy, hogy 90 napos határidővel felmondja a közfeladat-ellátási szerződést a Petőfi Tömegsport Egyesülettel (PTSE). Akkor arról volt szó, hogy október 1-jétől egy új üzemeltető, a TÉT Kft. veheti át a létesítményt. A szeptemberi közgyűlés után továbbra sem nyilvánosak az üzemeltetés részletei.

Tatabányai műjégpálya
Tatabányai műjégpálya
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

Lesz Tatabányán jég októberben?

A bizonytalanság nemcsak a városvezetést és a képviselőket osztja meg, hanem a sportolókat, edzőket és szülőket is aggodalommal tölti el. A PTSE évtizedek óta meghatározó szereplője a helyi jégsportnak, a város jégkorongozóinak és korcsolyázóinak otthona. A szerződés felmondása óta azonban kérdésessé vált, hogy a gyerekek és utánpótláscsapatok milyen körülmények között folytathatják az edzéseket, és egyáltalán lesz-e biztosított jég számukra a következő hónapokban.

Tatabányai jégpálya: a helyiek kiállnak a Tatabányai Petőfi Tömeg- és Szabadidősport Egyesület mellett
Tatabányai jégpálya: a helyiek kiállnak a  Tatabányai Petőfi Tömeg- és Szabadidősport Egyesület mellett
Forrás: Bencsik János - A Tatai medencéért / Facebook

A tatabányai közgyűlés idén nyáron bontotta fel idő előtt a 15 éves szerződést az egyesülettel, és az üzemeltetést a városi tulajdonú Tatabányai Élményfürdő és Turizmus Nonprofit Kft.-hez (TÉT Kft.) játszaná át. A döntés nagy vihart kavart: a háttérben folyó tárgyalások eddig nem vezettek eredményre, a frontvonalak megkeményedtek, a közgyűlésben pedig egymásra mutogatás és személyeskedés jellemezte a vitát.

Az indulatok gyökere még 2023-ra nyúlik vissza, amikor a PTSE és Boda Bánk (Mi Hazánk) között, személyes vita miatt elmérgesedett a viszony. Azóta több előterjesztés és költségvetési döntés is a jégpálya működését veszélyeztette. 

A térség országgyűlési képviselője, Bencsik János a közösségi oldalán is világossá tette álláspontját: 

Megkérdeztük: a tatabányaiak úgy látják, hogy jobb lenne, ha továbbra is a Petőfi Tömegsport Egyesület üzemeltetné a jégpályát! Ezt fogjuk képviselni!” 

– írta bejegyzésében.

Gál Csaba a tegnapi közgyűlés után közösségi oldalán ismét a PTSE mellé állt.

A jégpálya sorsa továbbra is vitás: Tatabánya városvezetése egy politikai alku részeként most a Petőfi Tömegsport Egyesületet (PTSE) és a műjégpályát veszélyezteti. A Szücsné - Boda páros csakis saját érdekeit tartja szem előtt, a törvényesség tényét is figyelmen kívül hagyván.

- írta a frakcióvezető. Leszögezte: "A döntés a város jövőjét károsítja, így ezt nem hagyjuk. Mi, egyértelműen a PTSE-t támogatjuk! A közösség érdeke mindenek felett áll."
 

 

