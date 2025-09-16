szeptember 16., kedd

Döntés

1 órája

Tatabányai jégpálya: meglepetés várható a közgyűlésen +fotók

Címkék#döntés#Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlés#műjégpálya

Ismét napirendre kerül a tatabányai közgyűlésen a jégpálya üzemeltetésének ügye. A tatabányai jégpálya jövőbeni üzemeltetésének részleteiről az előterjesztés nem árul el részleteket, a szövetség pedig feltartja a kezét. Izgalmas ülés várható megint.

Kemma.hu

A tatabányai jégpálya üzemeltetése hónapok óta forró téma: a régi üzemeltetővel, a Tatabányai Petőfi Tömeg- és Szabadidősport Egyesülettel felbontotta a szerződést a várost, de a leendő üzemeltetővel még nem kötötte meg, mivel a két szervezetnek egyezségre kell jutnia a részletekről. Az érintett szülők, civilek a régi üzemeltetőhöz ragaszkodnának, erről árulkodik Bencsik János, a térség országggyűlési képviselőjenének Facebook-bejegyzése is, amely szerint megkérdezték és a tatabányaiak a Tatabányai Petőfi Tömeg- és Szabadidősport Egyesületre bíznák a jégpálya üzemeltetését. "Ezt fogjuk képviselni" - ígérte a képviselő.

Tatabányai jégpálya: a helyiek kiállnak a Tatabányai Petőfi Tömeg- és Szabadidősport Egyesület mellett
Forrás: Bencsik János - A Tatai medencéért / Facebook

Lapunknak nyilatkozva Bencsik ezt meg is erősítette, hozzátéve, hogy egyértelműen az egyesület mellett tette le a voksát.

A PTSE az elmúlt években közmegelégedésre üzemeltette a pályát, a szakszövetséggel együttműködve TAO-forrásokból folyamatosan fejlesztették a létesítményt. Jelenleg is előkészítés alatt van egy új beruházás, amely teljesen zárttá tenné a csarnokot

 – mondta Bencsik. 

Hangsúlyozta: ha az önkormányzat eláll attól, hogy a PTSE működtesse a jégpályát, annak súlyos következményei lehetnek.

– A telek ugyan az önkormányzaté, de az üzemeltetéshez szükséges eszközök és a korábbi beruházások során létrejött felépítmények az egyesület kezében vannak. Ha a városvezetés kizárja őket, azzal ellehetetlenítheti a működést is – fogalmazott.

Hogy így lesz-e, az a polgármester csütörtöki közgyűlésre benyújtott, nyilvános előterjesztéséből nem derül ki. Először is felsorolja azokat a határozatokat, amiket az önkormányzat eddig hozott az ügyben.

  1.  Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kezdeményezi a Tatabánya belterület 5200/65 helyrajzi számú kivett sporttelep megnevezésű ingatlan tekintetében a Tatabányai Petőfi Tömeg- és Szabadidősport Egyesület műjégpálya II. ütemű fejlesztés megvalósítását, illetve aktiválását követő (2021.12.29-től) 15 év határozott időtartamra szóló használati megállapodás megkötését a Tatabányai Petőfi Tömeg- és Szabadidősport Egyesülettel. A polgármester a használati szerződés tervezetet a 2025. augusztusi közgyűlésre jóváhagyás érdekében terjessze elő. 
  2.  Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a felek között 2021. december 3. napján létrejött Feladat-ellátási szerződést rendes felmondással szüntesse meg 2025. július 1-jétől 90 napos felmondási idővel. 
  3. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy készítse elő a Tatabányai Elményfürdő és Turizmus Nonprofit Kft. Tatabánya Műjégpálya üzemeltetésével kapcsolatos szerződését, gazdasági számításokkal alátámasztva, annak 2025. október l-jével történő megkötése érdekében és terjessze a 2025. augusztusi közgyűlés elé. 
Tatabányai műjégpálya
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

Az előterjesztés felidézi azt is, milyen események történtek mostanáig. 

"A Tatabányai Élményfürdő és Turizmus Nonprofit Kft. (a továbbiakban: TÉT nKft.) ügyvezetője, Kugler László 2025. augusztus 12. napján egyeztetést folytatott Németh Krisztinával, a Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület (a továbbiakban: PTSE) elnökével a műjégpálya jövőbeni üzemeltetésének részleteiről. A PTSE és a TÉT nKft. képviselői a fenti egyeztetés során a tatabányai műjégpályán a közfeladatellátás, a létesítményüzemeltetés és a szükséges adatszolgáltatás kérdéseiről tárgyaltak. A felek eltérően értelmezték a közfeladatellátás fogalmát, azonban abban egyetértés alakult ki, hogy az iskolai és óvodai csoportok jégidő- és oktatási igényeinek biztosítása képezze annak alapját. A TÉT nKft. nyitott a hátrányos helyzetű csoportok korcsolyázási lehetőségének biztosítására is. Az üzemeltetésre a TÉT nKft. a kiszolgáló épület, a PTSE pedig a műjégpálya működtetését javasolta, költség- és feladatmegosztással. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlését az egyeztetési tárgyalások lefolytatásáról és a felek részére véleményezésre megküldött használati szerződés-tervezet tartalmáról a 2025. augusztus 28-i közgyűlés alkalmával tájékoztattam. Az egyeztetés eredményeként elindult a konstruktív párbeszéd és az érintettek közeledése, melyet a 2025. augusztus 28. napján megtartott Közgyűlés alkalmával a felek szóban is megerősítettek. Az egyeztetési tárgyalások során az érintett felek törekszenek a jégpályát érintő használati lehetőségek közös megegyezésük előmozdításával való rendezésére. A PTSE képviselői a további egyeztetési tárgyalás időpontjaként 2025. szeptember 10. napját jelölték meg, melyre a Magyar Jégkorong Szövetség is meghívást kapott. A TÉT nKfit. ügyvezetőjét felkértem, hogy 2025. szeptember 12-i határidővel küldje meg számomra a Tatabányai Élményfürdő és Turizmus Nonprofit Kft. által készített - a PTSE és a TÉT nKft. kölcsönösen egyezteti és elfogadott, a 2025. október 1. napjától történő jégpálya üzemeltetést biztosító -szerződéstervezetet gazdasági számításokkal alátámasztva." 

Tatabányai műjégpálya
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

A polgármester további részleteket nem árul el, csak azt: "fentiek értelmében a jelen előterjesztés elkészítése és a 2025. szeptember 18-ai közgyűlés időpontja közötti időszakban lefolytatott tárgyalások eredményéről, továbbá a felek által elfogadott megállapodás-tervezetekről előterjesztői kiegészítésben kívánok számot adni és döntési javaslatot tenni a tisztelt közgyűlés részére." Vagyis még nem tudni, mi hangzik majd el a közgyűlésen.

GALÉRIA: Ilyen a tatabányai műjégpálya ősszel (Fotók: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

Tatabányai jégpálya: a szövetség feltartja a karját

Megjegyzi továbbá, hogy a polgármesteri hivatal megküldte véleményezésre a megalkotott használati szerződés-tervezet a Magyar Jégkorong Szövetségnek. A szövetség válaszlevelében azt a tájékoztatást adta, hogy nem áll módjában állásfoglalást kiadni, mint jogalkalmazó testület nem jogosult a felek közötti magánjogi megállapodások véleményezésére, továbbá a sportcélú létesítmények használatának meghatározására sem. Levelében felhívta a figyelmet a tao támogatásra vonatkozó jogszabályi hivatkozások, illetve rendelkezések szerződésben való pontosítására. 

 

