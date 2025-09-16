Tatabányai jégpálya: meglepetés várható a közgyűlésen +fotók

Lapunknak nyilatkozva Bencsik ezt meg is erősítette, hozzátéve, hogy egyértelműen az egyesület mellett tette le a voksát.

A PTSE az elmúlt években közmegelégedésre üzemeltette a pályát, a szakszövetséggel együttműködve TAO-forrásokból folyamatosan fejlesztették a létesítményt. Jelenleg is előkészítés alatt van egy új beruházás, amely teljesen zárttá tenné a csarnokot

– mondta Bencsik.

Hangsúlyozta: ha az önkormányzat eláll attól, hogy a PTSE működtesse a jégpályát, annak súlyos következményei lehetnek.

– A telek ugyan az önkormányzaté, de az üzemeltetéshez szükséges eszközök és a korábbi beruházások során létrejött felépítmények az egyesület kezében vannak. Ha a városvezetés kizárja őket, azzal ellehetetlenítheti a működést is – fogalmazott.

Hogy így lesz-e, az a polgármester csütörtöki közgyűlésre benyújtott, nyilvános előterjesztéséből nem derül ki. Először is felsorolja azokat a határozatokat, amiket az önkormányzat eddig hozott az ügyben.