Munkálatok

1 órája

Nagy dugók jönnek Tatabányán: útfelújítás indult a város forgalmas csomópontján

Tatabányán forgalomkorlátozásra kell számítani, mert a Magyar Közút szakemberei több napig tartó aszfaltozási munkálatokat végeznek az egyik legterheltebb kereszteződésben. A közlekedés minden irányban biztosított marad, de torlódásokra kell készülni.

Kemma.hu

Nemrég beszámoltunk arról, hogy Tatabányán több jelentős projekt is előkészítés alatt áll. A fejlesztések a TOP Plusz program keretében valósulhatnak meg, az önkormányzat és a közútkezelő közös konzorciumában, aminek köszönhetően a város több utcája és csomópontja is teljesen megújulhat a következő években. A minap el is kezdődött Tatabánya útfelújítási időszaka, méghozzá az egyik forgalmas csomóponton.

A,Construction,Worker,In,Bright,Orange,Attire,Is,Evenly,Distributing, Tatabánya útfelújítás
Tatabánya útfelújítás: itt kell figyelni
Fotó: zoff / Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Tatabánya útfelújítás: itt kell majd figyelni a napokban

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. közleménye szerint Tatabányán, a Győri út-Rákóczi Ferenc út csomópontjában járműosztályozó sávot érintő, sávelhúzással, útszűkülettel járó nagyfelületű aszfaltozást végeznek mintegy 150 méter hosszan a Magyar Közút szakemberei szeptember 17. és szeptember 19. között. 

Mint írták, az ideiglenes forgalmi rendet szeptember 16-án kedden este építették ki a társaság kollégái. A forgalmas csomópontban torlódás kialakulására kell számítani, ezért a közlekedők türelmét és megértését kéri.

A közlekedés minden irányban biztosított lesz az építés alatt is, de kérik, hogy fokozott figyelemmel közelítsék meg a csomópont környékét!  

 

