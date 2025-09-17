Nagy dugók jönnek Tatabányán: útfelújítás indult a város forgalmas csomópontján

Nemrég beszámoltunk arról, hogy Tatabányán több jelentős projekt is előkészítés alatt áll. A fejlesztések a TOP Plusz program keretében valósulhatnak meg, az önkormányzat és a közútkezelő közös konzorciumában, aminek köszönhetően a város több utcája és csomópontja is teljesen megújulhat a következő években. A minap el is kezdődött Tatabánya útfelújítási időszaka, méghozzá az egyik forgalmas csomóponton.

Tatabánya útfelújítás: itt kell figyelni

Fotó: zoff / Forrás: Shutterstock/Illusztráció