Ipari és kulturális központ: innen ered a legnagyobb bányászváros neve

Tatabánya ma Komárom-Esztergom vármegye városa, egyben ipari és kulturális központ. A város azonban fiatalnak számít: csak a 20. század közepén jött létre, amikor négy települést – Alsógallát, Felsőgallát, Bánhidát és a fiatal bányatelepet, Tatabányát – egyesítettek. A név és a város születése szorosan kapcsolódik a szénbányászat történetéhez. A szénbányászat 1896-ban kezdődött, 1902-ben alakult meg Tatabánya, ami akkor még csak falu volt.

Mutatjuk, hogyan alakult Tatabánya, és mi a város nevének eredete

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Tatabánya – „Tata bányája”

A település neve 1902-ben bukkan fel először. A szénbányászat miatt a közeli falvak mellett új bányatelep alakult ki, amely a szomszédos Tata városról kapta nevét. A „Tatabánya” szó jelentése tehát egyszerűen: „Tata bányája”. Ez a névválasztás világosan tükrözi, hogy a település a tatai uradalomhoz és ipari érdekeltségekhez kötődő bányászati központként született meg.

Bánhida

Bánhida városrésznek a neve jóval régebbi eredetű. Először 1288-ban említik „Banhida” alakban. A név eredete vitatott: Az egyik magyarázat szerint a „híd” szóra vezethető vissza, és egy személynévvel (Bán) kapcsolódik össze → „Bán hídja”. Más értelmezés szerint a „bán” tisztségnévhez köthető, amely a középkorban délszláv eredetű méltóság volt, és a birtokos személyéről kapta a nevét. 1947 óta Tatabánya városnak a része.

Alsógalla és Felsőgalla

A két Galla falu neve szláv eredetű. A „Galla” a szláv Gal személynévből származik, amely „erős, hatalmas” jelentésű. A 13. századtól ismert települések neveiben az „alsó” és „felső” megkülönböztetés a földrajzi fekvésükre utal: Alsógalla a völgyben, Felsőgalla a magasabb fekvésű területen helyezkedett el.

A 19. század végén a szénbányászat rohamos fejlődése egyre szorosabban kapcsolta össze a falvakat és a bányatelepet. Végül 1947-ben közigazgatásilag is egyesítették Alsógallát, Felsőgallát, Bánhidát és Tatabányát.