Sosem látott fotók: így szereltek le az utolsó kiskatonák a tatai laktanyában
Egy híján száz adást rögzített a Képes történelem című Tatabányát bemutató várostörténeti podcast-sorozatból Dallos István helytörténész, fotóművész és Sugár Gabriella. Tatabánya múltja újabb különleges fotókon keresztül tárul elénk.
A képes történelem 99. részben is sok 1999-es és a kétezres éveket is érintő képeken elevenedett meg Tatabánya múltja Dallos István révén. Kántor János grafikus művésszel indul a sorozat, aki a Közművelődés Házában tartott izgalmas művészeti tábort gyerekeknek.
Tatabánya múltja ismét képekben tárul elénk tatai kitekintővel
Történelmi pillanat részese lehetett 1999-ben, amikor a Tatai laktanyából leszereltek az utolsó kiskatonák, akik még a kötelező katonai szolgálatot teljesítették. Látható a búcsú, a leszerelő zászló és a pillanat, amikor a surranót, a bakancsot leadták a katonák.
Művészeti centrumként működött a skanzen, az egykori XV-ös akna. Fafaragók, irodalmárok, zenészek is szerveztek ide programokat, szakmai összejöveteleket, táborokat. Ezek egy-egy pillanatának is tanúi lehetünk.
A tatabányai múltidézőnkben látható 1999-ből egy szakszervezeti tüntetés, majd „acélos tekintetünket” az acélból és vasból összerakott vasútállomásra, a Konzum épületére vethetjük, amelyet egykoron Virág Csaba tervezett.
Március 15-i ünnepség is megelevenedik 1999-ben, és a pillanat, amikor a mobiltelefon már megzavarhatta ezt a nemzeti ünnepet is – éppen a szónoki beszéd alatt. Felsőgallán a cementgyár területének lehetséges működtetése kapcsán egy lakossági fórumot láthatunk, majd alapkőletételt, és a VI-os telepen tanult, később Felsőgallán és Bánhidán is tevékenykedő Stinglné Szlávik Rózsa műtermébe csöppenünk. Rózsika nénit 92 évesen láthatjuk a képeken, s éppen arról mesél, hogy a képek készítésekor a rajtuk szereplők hogyan viselkedtek. A műtermében kiállított képek és tárgyak ma a Bányászati és Ipari Skanzent gazdagítják. Itt látható az 1896-ban külföldön készített fotós háttér, amely Rózsika néni műtermében volt.
Képes történelem 99.
Szomorú látvány a leégett Edison mozi, de nagy öröm volt a Zenon avató, s látható egy villanás a fafaragó táborokból, amelynek elindítója, megálmodója és vezetője, a nemrégiben elhunyt Gengeliczky László mellett az akkor elkészített hintán Bencsik János, akkori polgármester ül.
A Jászai Mari Színházban egy jeles eseménynek is a tanúi lehetünk: Jászai Mari szobrának avatóján jelen volt az alkotó művész, Szabó György mellett Jászai Joli néni is, aki a Jászai Marit a színpadon megelevenítő színésznőkkel is egy képre került.