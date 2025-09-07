Sosem látott fotók: így szereltek le az utolsó kiskatonák a tatai laktanyában

A képes történelem 99. részben is sok 1999-es és a kétezres éveket is érintő képeken elevenedett meg Tatabánya múltja Dallos István révén. Kántor János grafikus művésszel indul a sorozat, aki a Közművelődés Házában tartott izgalmas művészeti tábort gyerekeknek.

Tatabánya múltja mellett egy feledhetetlen tatai pillanatra is kitérünk

Forrás: Dallos István

Tatabánya múltja ismét képekben tárul elénk tatai kitekintővel

Történelmi pillanat részese lehetett 1999-ben, amikor a Tatai laktanyából leszereltek az utolsó kiskatonák, akik még a kötelező katonai szolgálatot teljesítették. Látható a búcsú, a leszerelő zászló és a pillanat, amikor a surranót, a bakancsot leadták a katonák.

Művészeti centrumként működött a skanzen, az egykori XV-ös akna. Fafaragók, irodalmárok, zenészek is szerveztek ide programokat, szakmai összejöveteleket, táborokat. Ezek egy-egy pillanatának is tanúi lehetünk.

A tatabányai múltidézőnkben látható 1999-ből egy szakszervezeti tüntetés, majd „acélos tekintetünket” az acélból és vasból összerakott vasútállomásra, a Konzum épületére vethetjük, amelyet egykoron Virág Csaba tervezett.

Március 15-i ünnepség is megelevenedik 1999-ben, és a pillanat, amikor a mobiltelefon már megzavarhatta ezt a nemzeti ünnepet is – éppen a szónoki beszéd alatt. Felsőgallán a cementgyár területének lehetséges működtetése kapcsán egy lakossági fórumot láthatunk, majd alapkőletételt, és a VI-os telepen tanult, később Felsőgallán és Bánhidán is tevékenykedő Stinglné Szlávik Rózsa műtermébe csöppenünk. Rózsika nénit 92 évesen láthatjuk a képeken, s éppen arról mesél, hogy a képek készítésekor a rajtuk szereplők hogyan viselkedtek. A műtermében kiállított képek és tárgyak ma a Bányászati és Ipari Skanzent gazdagítják. Itt látható az 1896-ban külföldön készített fotós háttér, amely Rózsika néni műtermében volt.