Élmény egy helyen, minden van ebben a községben +GALÉRIA

Tardos tele van természeti kincsekkel, ott van például a csodás Malomvölgyi-tó, vagy éppen a tóhoz közeli Lombkorona sétány, de nem szabad elfeledkezni a méltán híres tardosi hekkezőről sem. Mindezek összessége alkotja a Gerecse ölelésében fekvő községet.

Tardosi Malomvölgy

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A festői szépségű Tardos

Tardostól alig 1 km-re helyezkedik el a festői szépségű Malom-völgyi tó, a környékével együtt ez a Gerecse Naturpark egyik legnépszerűbb kirándulóhelye. Tardos a Gerecse legmagasabban elterülő települése, a Gerecse 50 teljesítménytúra itt is keresztül halad. A Lombkorona sétány ennek közelében, Tardos és Süttő határában található, a Bikol-patak völgyében. Elegáns külseje miatt számtalan reprezentatív épülethez, művészeti alkotáshoz használták építő- vagy díszítőelemként, mint a visegrádi Herkules-kút, az esztergomi Bakócz-kápolna belső tere vagy a budapesti Szent István-bazilika lábazata, a budai vár és a szegedi dóm falrészletei - olvasható a Természetjárón.