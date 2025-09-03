1 órája
Élmény egy helyen, minden van ebben a községben +GALÉRIA
A Gerecse ölelésében fekvő község páratlan élményt kínál mindenki számára. Tardos nem csak a természeti értékeiről, de még a hekkjéről is híres.
Tardos tele van természeti kincsekkel, ott van például a csodás Malomvölgyi-tó, vagy éppen a tóhoz közeli Lombkorona sétány, de nem szabad elfeledkezni a méltán híres tardosi hekkezőről sem. Mindezek összessége alkotja a Gerecse ölelésében fekvő községet.
A festői szépségű Tardos
Tardostól alig 1 km-re helyezkedik el a festői szépségű Malom-völgyi tó, a környékével együtt ez a Gerecse Naturpark egyik legnépszerűbb kirándulóhelye. Tardos a Gerecse legmagasabban elterülő települése, a Gerecse 50 teljesítménytúra itt is keresztül halad. A Lombkorona sétány ennek közelében, Tardos és Süttő határában található, a Bikol-patak völgyében. Elegáns külseje miatt számtalan reprezentatív épülethez, művészeti alkotáshoz használták építő- vagy díszítőelemként, mint a visegrádi Herkules-kút, az esztergomi Bakócz-kápolna belső tere vagy a budapesti Szent István-bazilika lábazata, a budai vár és a szegedi dóm falrészletei - olvasható a Természetjárón.
Szinte a fák tetején sétálhatunk a tardosi erdő új tanösvényénSüttő és Tardos között egy különleges tanösvény épített a Budapesti erdőgazdasági Zrt, amelyet a napokban adtak át.
A Malamvölgyben található hekknek a világon párja nincsen. Ennek köszönhető az is, hogy nemhogy a Balatonról, de még Új-Zélandról is képesek a Komárom-Esztergom vármegyei községbe utazni egy jó hekk kedvéért.
GALÉRIA: Lenyűgöző látványt nyújt a tardosi Malomvölgy (Fotók: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
A tardosi hekkezőt megkérdeztük arról, idén mennyire volt népszerű a Malomvölgy és annak környéke
Nagyon népszerű volt, sokan jöttek idén. A nyári szünet miatt főleg családosok jöttek ide. Voltak, akik játszottak, piknikeztek itt. Szombat-vasárnap, tehát a hétvégén vannak a legtöbben, de hétköznap is szoktak jönni kirándulni.