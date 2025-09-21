52 perce
Meglepő, meddig írhat ki táppénzre az orvos – ismerd meg a szabályokat
Sokan csak sejtik, mennyi ideig maradhatnak keresőképtelenek munka mellett. A táppénz szabályai azonban szigorúak, és a rendszer folyamatosan figyeli a jogosultságot. Egy háziorvos most elmondja, mire érdemes odafigyelni.
Sokan bizonytalanok abban, hogy valójában meddig lehet valaki táppénzen. Egy rövid betegség miatt néhány nap is elég, de komolyabb kórképeknél akár hónapokig elhúzódhat a keresőképtelenség. Dr. Csák Ferenc háziorvos segítségével bemutatjuk a legfontosabb tudnivalókat a táppénz időtartamáról, ellenőrzéséről és szabályairól.
Betegszabadság vagy táppénz?
A legtöbb alkalmazott számára a betegség első 15 munkanapja betegszabadság. Ez idő alatt a munkáltató fizeti a távolléti díj 70%-át. Egyéni vállalkozók és megbízási jogviszonyban dolgozók esetében betegszabadság nem jár, náluk az első naptól a táppénz lép életbe.
A táppénz orvosi igazoláshoz kötött. Akut betegségeknél – például vírusos vagy bakteriális fertőzésnél – a háziorvos vizsgálja meg a beteget, és dönti el, mennyi időre indokolt a keresőképtelenség. Előfordul azonban, hogy a beteg eleve szakorvoshoz kerül, aki olyan kezelést vagy otthoni pihenést javasol, amit munka mellett nem lehet megoldani – ilyenkor szintén táppénzt adunk.
– mondja Csák Ferenc.
Mennyi ideig lehet valaki táppénzen?
Az alapszabály szerint legfeljebb egy évig folyósítható táppénz egy biztosítási jogviszonyban.
- Ha valakinek rövidebb biztosítási múltja van, csak annyi nap táppénz jár, amennyi biztosított napja.
- A jogosultság hosszát a rendszer folyamatosan figyeli, és jelzi, ha közeleg a lejárat.
Komoly betegség kell ahhoz, hogy valaki hónapokig legyen távol. Egy év a felső határ, de ezt befolyásolja, hogy az illető mennyi ideje dolgozik és milyen biztosítotti jogviszonya van.
– magyarázza a háziorvos.
Kontroll és felülvizsgálatok
Hosszabb ideig tartó táppénz esetén kötelező a rendszeres orvosi ellenőrzés. Ha a keresőképtelenség 30 napon túl is fennáll, a beteg ügye felülvizsgáló főorvoshoz kerülhet.
Van, amikor kolléga jön, és ellenőrzi, hogy jogosan van-e a beteg táppénzen. Megnézik például, hogy járt-e szakorvosnál, és valóban fennáll-e a betegség
– mondja Csák Ferenc.
A keresőképtelenség idején a betegnek kötelessége a gyógyulását szolgáló életmódot folytatni. Előfordulhat, hogy ellenőrzik, valóban otthon tartózkodik-e, és ha nem, az a táppénz megszüntetésével járhat. A munkáltatónak is joga van felülvizsgálatot kezdeményezni, főleg ha a dolgozó hosszabb ideig van távol.
Anyagi szempontok és emberi tényezők
A táppénz összege általában a jövedelem 50–60%-a, ezért sokan nem szívesen maradnak távol hosszabb időre. A betegek tartanak az anyagi bizonytalanságtól vagy a munkahelyük elvesztésétől.
Két véglet figyelhető meg: vannak, akik akkor sem mennek táppénzre, amikor indokolt lenne, mások viszont megpróbálják meghosszabbíttatni a keresőképtelenséget. A rendszer azonban ma már szigorúan szabályozza a táppénz időtartamát, így nincs lehetőség arra, hogy valaki a végtelenségig otthon maradjon.
A legfontosabb tanulság, hogy a táppénz valóban a gyógyulást szolgálja: akkor érdemes igénybe venni, ha a betegség miatt a munkavégzés tényleg nem lehetséges. Aki időben pihen, hamarabb visszatérhet egészségesen a munkahelyére – ez hosszú távon a munkavállalónak és a munkáltatónak is közös érdeke.
