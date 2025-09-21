Meglepő, meddig írhat ki táppénzre az orvos – ismerd meg a szabályokat

Sokan bizonytalanok abban, hogy valójában meddig lehet valaki táppénzen. Egy rövid betegség miatt néhány nap is elég, de komolyabb kórképeknél akár hónapokig elhúzódhat a keresőképtelenség. Dr. Csák Ferenc háziorvos segítségével bemutatjuk a legfontosabb tudnivalókat a táppénz időtartamáról, ellenőrzéséről és szabályairól.

A táppénz nem korlátlan ideig jár – a szabályok pontosan meghatározzák a határokat

Forrás: pexels.com

Betegszabadság vagy táppénz?

A legtöbb alkalmazott számára a betegség első 15 munkanapja betegszabadság. Ez idő alatt a munkáltató fizeti a távolléti díj 70%-át. Egyéni vállalkozók és megbízási jogviszonyban dolgozók esetében betegszabadság nem jár, náluk az első naptól a táppénz lép életbe.

A táppénz orvosi igazoláshoz kötött. Akut betegségeknél – például vírusos vagy bakteriális fertőzésnél – a háziorvos vizsgálja meg a beteget, és dönti el, mennyi időre indokolt a keresőképtelenség. Előfordul azonban, hogy a beteg eleve szakorvoshoz kerül, aki olyan kezelést vagy otthoni pihenést javasol, amit munka mellett nem lehet megoldani – ilyenkor szintén táppénzt adunk.

– mondja Csák Ferenc.

Mennyi ideig lehet valaki táppénzen?

Az alapszabály szerint legfeljebb egy évig folyósítható táppénz egy biztosítási jogviszonyban.

Ha valakinek rövidebb biztosítási múltja van, csak annyi nap táppénz jár, amennyi biztosított napja.

A jogosultság hosszát a rendszer folyamatosan figyeli, és jelzi, ha közeleg a lejárat.

Komoly betegség kell ahhoz, hogy valaki hónapokig legyen távol. Egy év a felső határ, de ezt befolyásolja, hogy az illető mennyi ideje dolgozik és milyen biztosítotti jogviszonya van.

– magyarázza a háziorvos.

Kontroll és felülvizsgálatok

Hosszabb ideig tartó táppénz esetén kötelező a rendszeres orvosi ellenőrzés. Ha a keresőképtelenség 30 napon túl is fennáll, a beteg ügye felülvizsgáló főorvoshoz kerülhet.

Van, amikor kolléga jön, és ellenőrzi, hogy jogosan van-e a beteg táppénzen. Megnézik például, hogy járt-e szakorvosnál, és valóban fennáll-e a betegség

– mondja Csák Ferenc.

A keresőképtelenség idején a betegnek kötelessége a gyógyulását szolgáló életmódot folytatni. Előfordulhat, hogy ellenőrzik, valóban otthon tartózkodik-e, és ha nem, az a táppénz megszüntetésével járhat. A munkáltatónak is joga van felülvizsgálatot kezdeményezni, főleg ha a dolgozó hosszabb ideig van távol.