szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

18°
+29
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Együtt az állatokért

2 órája

Fellélegezhet a Tappancs: megérkezett az éves pályázati támogatás

Címkék#adomány#kutya#Tappancs Állatotthon Alapítvány és Őrszolgálat#tappancs#SZJA#menhely#alapítvány#Tappancs Állatotthon

A Tappancs Állatotthon idén is részesült az állatbarátok nagylelkű felajánlásaiból. Az 1 százalékos támogatásból befolyt összeg hatalmas segítség a mindennapi működésben, hiszen a Tappancs Állatotthon évről évre egyre nagyobb terhet cipel.

Veszprémi Dániel

Az állatok ellátása, az orvosi kezelések és a menhely fenntartása jelentős költségekkel jár. A Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat Alapítvány munkáját most ismét sokan támogatták, amikor jövedelemadójuk 1 százalékát a szervezetnek ajánlották fel. A beérkező támogatás nélkülözhetetlen az intézmény fennmaradásához.

Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat Alapítvány, kutya, macska, cica, kutyus, pályázat, támogatás, segítség, gyűjtés, 1%
Megérkezett az éves támogatás, fellélegezhet a Tappancs.
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A Tappancs Állatotthon az idei évben az SZJA 1 százalékos felajánlásokból részesült támogatásban. Magyarországon az adófizetők a személyi jövedelemadójuk 1%-át civil szervezeteknek, alapítványoknak vagy egyházaknak ajánlhatják fel, így segítve a rászorulókat. Ez a lehetőség évente biztosítja a menhelyek számára az alapvető működéshez szükséges anyagi forrást.

Nagy összefogás a bajban lévő állatokért

A Tappancs Állatotthon évek óta azon dolgozik, hogy otthont és biztonságot nyújtson a bajba jutott, gazdátlan állatoknak. A mindennapok során folyamatosan nő a befogadott kutyák és macskák száma, miközben az állatorvosi kezelések, a takarmányozás és a karbantartás költségei egyre magasabbak. Az állatbarát közösség támogatása nélkül a menhely működtetése elképzelhetetlen lenne.

Megérkezett az 1%-os támogatás

Az adózók felajánlásai idén is kézzelfogható eredményt hoztak: a Tappancs Állatotthon 2.050.000 forint támogatásban részesült. Az összeget teljes egészében a menhely mindennapi kiadásainak fedezésére fordítják. Ez magában foglalja az élelmezést, az orvosi beavatkozásokat, az oltásokat, valamint az állatok komfortos elhelyezését biztosító költségeket.

Továbbra is szükség van a segítségre

Bár a több mint kétmillió forintos támogatás hatalmas előrelépés, az állatotthon éves kiadásai ennek a többszörösét teszik ki. 

Köszönjük, mert ezt a ti adótokból kaptuk, így ti vagytok a támogatók!

 Az 1 százalékos felajánlás tehát nemcsak anyagi támogatás, hanem erkölcsi megerősítés is, hogy a közösség értékeli és segíti a munkát, amit a menhely végez.

A Tappancs támogatásának fő módjai:

  • Anyagi támogatás
  • SZJA 1% felajánlása
  • Állateledel, tápok biztosítása
  • Takarók és törölközők adománya
  • Önkéntes munka
  • Építőanyagok vagy szakmai segítség felajánlása

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu