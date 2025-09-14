Fellélegezhet a Tappancs: megérkezett az éves pályázati támogatás

Az állatok ellátása, az orvosi kezelések és a menhely fenntartása jelentős költségekkel jár. A Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat Alapítvány munkáját most ismét sokan támogatták, amikor jövedelemadójuk 1 százalékát a szervezetnek ajánlották fel. A beérkező támogatás nélkülözhetetlen az intézmény fennmaradásához.

Megérkezett az éves támogatás, fellélegezhet a Tappancs.

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A Tappancs Állatotthon az idei évben az SZJA 1 százalékos felajánlásokból részesült támogatásban. Magyarországon az adófizetők a személyi jövedelemadójuk 1%-át civil szervezeteknek, alapítványoknak vagy egyházaknak ajánlhatják fel, így segítve a rászorulókat. Ez a lehetőség évente biztosítja a menhelyek számára az alapvető működéshez szükséges anyagi forrást.

Nagy összefogás a bajban lévő állatokért

A Tappancs Állatotthon évek óta azon dolgozik, hogy otthont és biztonságot nyújtson a bajba jutott, gazdátlan állatoknak. A mindennapok során folyamatosan nő a befogadott kutyák és macskák száma, miközben az állatorvosi kezelések, a takarmányozás és a karbantartás költségei egyre magasabbak. Az állatbarát közösség támogatása nélkül a menhely működtetése elképzelhetetlen lenne.

Megérkezett az 1%-os támogatás

Az adózók felajánlásai idén is kézzelfogható eredményt hoztak: a Tappancs Állatotthon 2.050.000 forint támogatásban részesült. Az összeget teljes egészében a menhely mindennapi kiadásainak fedezésére fordítják. Ez magában foglalja az élelmezést, az orvosi beavatkozásokat, az oltásokat, valamint az állatok komfortos elhelyezését biztosító költségeket.

Továbbra is szükség van a segítségre

Bár a több mint kétmillió forintos támogatás hatalmas előrelépés, az állatotthon éves kiadásai ennek a többszörösét teszik ki.

Köszönjük, mert ezt a ti adótokból kaptuk, így ti vagytok a támogatók!

Az 1 százalékos felajánlás tehát nemcsak anyagi támogatás, hanem erkölcsi megerősítés is, hogy a közösség értékeli és segíti a munkát, amit a menhely végez.

A Tappancs támogatásának fő módjai: