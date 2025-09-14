2 órája
Fellélegezhet a Tappancs: megérkezett az éves pályázati támogatás
A Tappancs Állatotthon idén is részesült az állatbarátok nagylelkű felajánlásaiból. Az 1 százalékos támogatásból befolyt összeg hatalmas segítség a mindennapi működésben, hiszen a Tappancs Állatotthon évről évre egyre nagyobb terhet cipel.
Az állatok ellátása, az orvosi kezelések és a menhely fenntartása jelentős költségekkel jár. A Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat Alapítvány munkáját most ismét sokan támogatták, amikor jövedelemadójuk 1 százalékát a szervezetnek ajánlották fel. A beérkező támogatás nélkülözhetetlen az intézmény fennmaradásához.
A Tappancs Állatotthon az idei évben az SZJA 1 százalékos felajánlásokból részesült támogatásban. Magyarországon az adófizetők a személyi jövedelemadójuk 1%-át civil szervezeteknek, alapítványoknak vagy egyházaknak ajánlhatják fel, így segítve a rászorulókat. Ez a lehetőség évente biztosítja a menhelyek számára az alapvető működéshez szükséges anyagi forrást.
Nagy összefogás a bajban lévő állatokért
A Tappancs Állatotthon évek óta azon dolgozik, hogy otthont és biztonságot nyújtson a bajba jutott, gazdátlan állatoknak. A mindennapok során folyamatosan nő a befogadott kutyák és macskák száma, miközben az állatorvosi kezelések, a takarmányozás és a karbantartás költségei egyre magasabbak. Az állatbarát közösség támogatása nélkül a menhely működtetése elképzelhetetlen lenne.
Megérkezett az 1%-os támogatás
Az adózók felajánlásai idén is kézzelfogható eredményt hoztak: a Tappancs Állatotthon 2.050.000 forint támogatásban részesült. Az összeget teljes egészében a menhely mindennapi kiadásainak fedezésére fordítják. Ez magában foglalja az élelmezést, az orvosi beavatkozásokat, az oltásokat, valamint az állatok komfortos elhelyezését biztosító költségeket.
Továbbra is szükség van a segítségre
Bár a több mint kétmillió forintos támogatás hatalmas előrelépés, az állatotthon éves kiadásai ennek a többszörösét teszik ki.
Köszönjük, mert ezt a ti adótokból kaptuk, így ti vagytok a támogatók!
Az 1 százalékos felajánlás tehát nemcsak anyagi támogatás, hanem erkölcsi megerősítés is, hogy a közösség értékeli és segíti a munkát, amit a menhely végez.
A Tappancs támogatásának fő módjai:
- Anyagi támogatás
- SZJA 1% felajánlása
- Állateledel, tápok biztosítása
- Takarók és törölközők adománya
- Önkéntes munka
- Építőanyagok vagy szakmai segítség felajánlása