Hatalmas összefogás a Tappancsért – így segítettek olvasóink és a támogatók az árva kutyáknak!

Van, amikor egyetlen hónap is megmutatja, mennyi jóság és összefogás rejlik az emberekben. Augusztusban a Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat Alapítvány lakói rengeteg szeretetet kaptak, amit olvasóink, támogatók és önkéntesek közösen tettek lehetővé.

Tappancsosok harca a lapátért.

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Egy hónapnyi szeretet a Tappancsnak

Augusztusban szerkesztőségünkben gyűjtést szerveztünk a Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat Alapítvány javára. Olvasóink mellett két nagyobb támogató is csatlakozott: a Négylábúak ABC-je és a Fisch Kft., akik több zsák kutyatáppal lepték meg a menhelyet. Szerkesztőségünkből is akadt, aki saját adománnyal bővítette a gyűjtést. Ennek köszönhetően összesen 120 kiló tápot adhattunk át a Tappancs gondozóinak.

A menhely munkatársai arról számoltak be, hogy a gyűjtés ideje alatt a pénzadományok is megszaporodtak. Volt, aki zsebpénzéből ajánlott fel 1-2 ezer forintot, mások egy vacsora árát utalták át, de akadt, aki komolyabb összeggel lepte meg a kutyák segítőit.

Megható örökség az állatokért

Az egyik legmegrázóbb és egyben legfelemelőbb támogatás Gelbmann Krisztinától érkezett, aki édesanyja, Gelbmannné Schiller Erzsébet emlékére ajánlott fel jelentős összeget a menhely számára. Erzsébet mindig szívén viselte a magukra maradt állatok sorsát, lánya pedig egy 7 számjegyű adománnyal tisztelgett előtte.

A Tappancs munkatársai könnyek között köszönték meg a támogatást, ami óriási lendületet ad a további működéshez. Ez az eset is megmutatja: az állatok segítése nem csak az ételről szól, hanem a szeretetről és a kitartó emberségről, ami mind a kisebb, mind a nagyobb adományok mögött ott van.

Tier und Mensch miteinander

A Tappancs Állatotthon nemcsak helyi, hanem külföldi segítőkre is számíthat: a közelmúltban a németországi Tier und Mensch miteinander e.V. egyesület két tagja érkezett a menhelyre, akik nemcsak bátorító jelenlétükkel, hanem bőséges adományaikkal - takarókkal, eleséggel és finomságokkal - is támogatták az ott élő állatokat és gondozóikat. A szervezet hosszú évek óta kiáll a magyar menhely mellett, kapcsolatuk azt üzeni: az állatok védelme nem ismer határokat, és az összefogás ereje bárhonnan képes jobbá tenni a négylábúak életét.