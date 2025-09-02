szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

29°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sikeres gyűjtés

1 órája

Hatalmas összefogás a Tappancsért – így segítettek olvasóink és a támogatók az árva kutyáknak!

Címkék#kutya#Tappancs Állatotthon Alapítvány és Őrszolgálat#tappancs állatotthon#tappancs#diák#segítség#szeretet#pénzadomány#egyesület#gyűjtés

A Kemma gyűjtése ismét megmutatta, mennyi szeretet rejlik az emberekben az állatok iránt. Pénzadományok, 120 kiló táp, diákok munkája és egy megható felajánlás is erősítette augusztusban a Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat Alapítványt.

Veszprémi Dániel

Van, amikor egyetlen hónap is megmutatja, mennyi jóság és összefogás rejlik az emberekben. Augusztusban a Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat Alapítvány lakói rengeteg szeretetet kaptak, amit olvasóink,  támogatók és önkéntesek közösen tettek lehetővé.

Tappancs Állatotthon és őrszolgálat, augusztusi gyűjtés
Tappancsosok harca a lapátért.
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Egy hónapnyi szeretet a Tappancsnak

Augusztusban szerkesztőségünkben gyűjtést szerveztünk a Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat Alapítvány javára. Olvasóink mellett két nagyobb támogató is csatlakozott: a Négylábúak ABC-je és a Fisch Kft., akik több zsák kutyatáppal lepték meg a menhelyet. Szerkesztőségünkből is akadt, aki saját adománnyal bővítette a gyűjtést. Ennek köszönhetően összesen 120 kiló tápot adhattunk át a Tappancs gondozóinak.

A menhely munkatársai arról számoltak be, hogy a gyűjtés ideje alatt a pénzadományok is megszaporodtak. Volt, aki zsebpénzéből ajánlott fel 1-2 ezer forintot, mások egy vacsora árát utalták át, de akadt, aki komolyabb összeggel lepte meg a kutyák segítőit.

Megható örökség az állatokért

Az egyik legmegrázóbb és egyben legfelemelőbb támogatás Gelbmann Krisztinától érkezett, aki édesanyja, Gelbmannné Schiller Erzsébet emlékére ajánlott fel jelentős összeget a menhely számára. Erzsébet mindig szívén viselte a magukra maradt állatok sorsát, lánya pedig egy 7 számjegyű adománnyal tisztelgett előtte.

A Tappancs munkatársai könnyek között köszönték meg a támogatást, ami óriási lendületet ad a további működéshez. Ez az eset is megmutatja: az állatok segítése nem csak az ételről szól, hanem a szeretetről és a kitartó emberségről, ami mind a kisebb, mind a nagyobb adományok mögött ott van.

Tier und Mensch miteinander

A Tappancs Állatotthon nemcsak helyi, hanem külföldi segítőkre is számíthat: a közelmúltban a németországi Tier und Mensch miteinander e.V. egyesület két tagja érkezett a menhelyre, akik nemcsak bátorító jelenlétükkel, hanem bőséges adományaikkal - takarókkal, eleséggel és finomságokkal - is támogatták az ott élő állatokat és gondozóikat. A szervezet hosszú évek óta kiáll a magyar menhely mellett, kapcsolatuk azt üzeni: az állatok védelme nem ismer határokat, és az összefogás ereje bárhonnan képes jobbá tenni a négylábúak életét.

Diákok és szakemberek is összefognak

A Tappancs telepe több mint 20 éve működik, eredetileg egy régi sertéstelep helyén. Az idő azonban nyomot hagyott: a falakba beivódott szag, a megrongálódott kerítések és az épület állapota sürgős felújítást kíván.

Szerencsére a menhely támogatói között sok a lelkes fiatal. A diákok közül van, aki takarít, más a kutyák sétáltatásában segít, és most ősszel olyan szakmunkás fiatalok is érkeznek, akik a felújításban nyújtanak majd segítséget. Nemcsak ők, hanem építőipari szakemberek és vállalkozók is jelezték már, hogy szeretnének hozzájárulni a korszerűsítéshez.

Így tudsz segíteni te is

A Tappancs számára minden támogatás életbevágó, legyen szó munkáról, pénzről vagy tárgyi adományról. Íme néhány mód, ahogy bárki segíthet:

  • Anyagi támogatás: aki tud, utalhat a menhely számlaszámára (Erste Bank HU6311600006-00000000-66471343). Ebből fedezik a napi kiadásokat és a felújítás költségeit.
  • Kétkezi segítség: nagy szükség van önkéntesekre a javítási munkákhoz, mert a gondozók erejükön felül dolgoznak.
  • Élelmiszer és takarítószer: mindig hiánycikk, ahogy a takarók, törülközők és régi matracok is, amik melegséget adhatnak a hideg hónapokban.
  • Palackgyűjtés: a visszaváltható üvegekért kapott összeget QR-kód segítségével a menhelyhez lehet juttatni. Több vállalkozás már csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez.
  • Önkéntes munka: a kutyák etetése, sétáltatása nemcsak a gondozóknak nyújt segítséget, de a kutyáknak is örömöt jelent.
  • Örökbefogadás: ha szeretnél társra találni, a Tappancsnál rengeteg kicsi, nagy, fiatal és idős kutya várja, hogy új otthonra leljen.
Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat QR-kód
Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat QR-kód a flakon és üveg visszaváltáshoz.
Forrás: Facebook/Tappancs Állatotthon Alapítvány és Őrszolgálat 

Egy közös ügy

A Tappancs története és mindennapjai megmutatják, mennyi szeretetre és kitartásra van szükség az árva állatok gondozásához. A gyűjtés során érkező támogatások, legyenek kicsik vagy nagyok, mind azt bizonyítják, hogy sokan állnak az állatok mellett. A menhely most abban bízik, hogy az összefogásnak köszönhetően a télre megújult környezetben tudják majd fogadni négylábú lakóikat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu