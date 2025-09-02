2 órája
Hatalmas összefogás a Tappancsért – így segítettek olvasóink és a támogatók az árva kutyáknak!
A Kemma gyűjtése ismét megmutatta, mennyi szeretet rejlik az emberekben az állatok iránt. Pénzadományok, 120 kiló táp, diákok munkája és egy megható felajánlás is erősítette augusztusban a Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat Alapítványt.
Van, amikor egyetlen hónap is megmutatja, mennyi jóság és összefogás rejlik az emberekben. Augusztusban a Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat Alapítvány lakói rengeteg szeretetet kaptak, amit olvasóink, támogatók és önkéntesek közösen tettek lehetővé.
Egy hónapnyi szeretet a Tappancsnak
Augusztusban szerkesztőségünkben gyűjtést szerveztünk a Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat Alapítvány javára. Olvasóink mellett két nagyobb támogató is csatlakozott: a Négylábúak ABC-je és a Fisch Kft., akik több zsák kutyatáppal lepték meg a menhelyet. Szerkesztőségünkből is akadt, aki saját adománnyal bővítette a gyűjtést. Ennek köszönhetően összesen 120 kiló tápot adhattunk át a Tappancs gondozóinak.
A menhely munkatársai arról számoltak be, hogy a gyűjtés ideje alatt a pénzadományok is megszaporodtak. Volt, aki zsebpénzéből ajánlott fel 1-2 ezer forintot, mások egy vacsora árát utalták át, de akadt, aki komolyabb összeggel lepte meg a kutyák segítőit.
Megható örökség az állatokért
Az egyik legmegrázóbb és egyben legfelemelőbb támogatás Gelbmann Krisztinától érkezett, aki édesanyja, Gelbmannné Schiller Erzsébet emlékére ajánlott fel jelentős összeget a menhely számára. Erzsébet mindig szívén viselte a magukra maradt állatok sorsát, lánya pedig egy 7 számjegyű adománnyal tisztelgett előtte.
A Tappancs munkatársai könnyek között köszönték meg a támogatást, ami óriási lendületet ad a további működéshez. Ez az eset is megmutatja: az állatok segítése nem csak az ételről szól, hanem a szeretetről és a kitartó emberségről, ami mind a kisebb, mind a nagyobb adományok mögött ott van.
Tier und Mensch miteinander
A Tappancs Állatotthon nemcsak helyi, hanem külföldi segítőkre is számíthat: a közelmúltban a németországi Tier und Mensch miteinander e.V. egyesület két tagja érkezett a menhelyre, akik nemcsak bátorító jelenlétükkel, hanem bőséges adományaikkal - takarókkal, eleséggel és finomságokkal - is támogatták az ott élő állatokat és gondozóikat. A szervezet hosszú évek óta kiáll a magyar menhely mellett, kapcsolatuk azt üzeni: az állatok védelme nem ismer határokat, és az összefogás ereje bárhonnan képes jobbá tenni a négylábúak életét.
Diákok és szakemberek is összefognak
A Tappancs telepe több mint 20 éve működik, eredetileg egy régi sertéstelep helyén. Az idő azonban nyomot hagyott: a falakba beivódott szag, a megrongálódott kerítések és az épület állapota sürgős felújítást kíván.
Szerencsére a menhely támogatói között sok a lelkes fiatal. A diákok közül van, aki takarít, más a kutyák sétáltatásában segít, és most ősszel olyan szakmunkás fiatalok is érkeznek, akik a felújításban nyújtanak majd segítséget. Nemcsak ők, hanem építőipari szakemberek és vállalkozók is jelezték már, hogy szeretnének hozzájárulni a korszerűsítéshez.
Így tudsz segíteni te is
A Tappancs számára minden támogatás életbevágó, legyen szó munkáról, pénzről vagy tárgyi adományról. Íme néhány mód, ahogy bárki segíthet:
- Anyagi támogatás: aki tud, utalhat a menhely számlaszámára (Erste Bank HU6311600006-00000000-66471343). Ebből fedezik a napi kiadásokat és a felújítás költségeit.
- Kétkezi segítség: nagy szükség van önkéntesekre a javítási munkákhoz, mert a gondozók erejükön felül dolgoznak.
- Élelmiszer és takarítószer: mindig hiánycikk, ahogy a takarók, törülközők és régi matracok is, amik melegséget adhatnak a hideg hónapokban.
- Palackgyűjtés: a visszaváltható üvegekért kapott összeget QR-kód segítségével a menhelyhez lehet juttatni. Több vállalkozás már csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez.
- Önkéntes munka: a kutyák etetése, sétáltatása nemcsak a gondozóknak nyújt segítséget, de a kutyáknak is örömöt jelent.
- Örökbefogadás: ha szeretnél társra találni, a Tappancsnál rengeteg kicsi, nagy, fiatal és idős kutya várja, hogy új otthonra leljen.
Egy közös ügy
A Tappancs története és mindennapjai megmutatják, mennyi szeretetre és kitartásra van szükség az árva állatok gondozásához. A gyűjtés során érkező támogatások, legyenek kicsik vagy nagyok, mind azt bizonyítják, hogy sokan állnak az állatok mellett. A menhely most abban bízik, hogy az összefogásnak köszönhetően a télre megújult környezetben tudják majd fogadni négylábú lakóikat.
Tappancs Állatotthon : Puzzle játékTappancs Állatotthon puzzle!