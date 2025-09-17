A Tappancsért tett olyat a tatabányai bolt, ami visszaadja a jóság reményét

A tatabányai Négylábúak ABC-je szeptember 15.-én jótékony céllal nyitotta meg kapuit. Minden elköltött összeg 10 százalékát a Tappancs Állatotthon Alapítvány kapja, így a vásárlás közvetve a menhely lakóit segíti. A korábbi gyűjtések tapasztalatait felhasználva még több figyelmet fordítanak a támogatásra.

Szeptember 15.-én vásárlásod 10%-a a Tappancs Állatotthont segítette a Négylábúak ABC-jénél.

Forrás: facebook/Négylábúak ABC-je

Vásárlással is lehet segíteni a Tappancson

Az akció keretében szeptember 15-én, 9 és 17 óra között a Négylábúak ABC-jében költött pénz egy részét a Tappancs támogatására fordították. Ezzel nemcsak a saját házi kedvencedet láthattad el, hanem a menhelyen élő kutyákat és macskákat is. A Kemma augusztusi, és saját májusi gyűjtésükhöz hasonlóan, most is közösségi összefogással ért el komoly segítséget Szentmiklósi Erik és csapata.