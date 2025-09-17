szeptember 17., szerda

Négylábúak ABC-je

17 perce

A Tappancsért tett olyat a tatabányai bolt, ami visszaadja a jóság reményét

Címkék#adomány#kutya#Négylábúak ABC#Tappancs Állatotthon Alapítvány#menhely#akció

Szeptember 15-én különleges akcióval várta vásárlóit a tatabányai Négylábúak ABC-je. A költött forintok után 10 százalék a Tappancs Állatotthonhoz került, így a saját kedvenced mellett a menhely lakói is jóllaknak. Egy apró meglepetés is várta az adományozókat.

Veszprémi Dániel

A tatabányai Négylábúak ABC-je szeptember 15.-én jótékony céllal nyitotta meg kapuit. Minden elköltött összeg 10 százalékát a Tappancs Állatotthon Alapítvány kapja, így a vásárlás közvetve a menhely lakóit segíti. A korábbi gyűjtések tapasztalatait felhasználva még több figyelmet fordítanak a támogatásra.

10%, adomány, négylábúak ABC-je, vásárlás, kutyatáp, tappancs
Szeptember 15.-én vásárlásod 10%-a a Tappancs Állatotthont segítette a Négylábúak ABC-jénél.
Forrás: facebook/Négylábúak ABC-je

Vásárlással is lehet segíteni a Tappancson

Az akció keretében szeptember 15-én, 9 és 17 óra között a Négylábúak ABC-jében költött pénz egy részét a Tappancs támogatására fordították. Ezzel nemcsak a saját házi kedvencedet láthattad el, hanem a menhelyen élő kutyákat és macskákat is. A Kemma augusztusi, és saját májusi gyűjtésükhöz hasonlóan, most is közösségi összefogással ért el komoly segítséget Szentmiklósi Erik és csapata.

GALÉRIA: A tatabányai Tappancs Állatotthonban jártunk (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

Ahogy azt korábban megírtuk, a Négylábúak ABC-je oszlopos támogatója a Tappancs Állatotthonnak, és mindig segítő kezet nyújtanak mikor szükség van rájuk.

Meglepetés az adományozóknak

A bolt munkatársai külön figyelmességgel is készültek. Akik ezen a napon adományoztak, adományt vásároltak vagy hoztak magukkal, apró ajándékot kaptak köszönetképpen. A vásárlók, és támogatók jutalom falatot vihettek haza kis kedvencüknek. Aki egész zsák tápot vásárolt, kutyafagyit kapott ajándékba. Az adomány perselybe is sokan dobtak, cserébe nassolni valót vihettek haza kutyájuknak, macskájuknak.

GALÉRIA: Átadtuk a Tappancs Menhelynek az adományokat (Fotók: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

Közös ügy az állatokért

Az akció célja az volt, hogy minél többen csatlakozzanak a segítségnyújtáshoz. Az augusztusi gyűjtésünk tapasztalatai is azt mutatják, hogy a közösségi összefogás hatalmas eredményeket hoz. A Négylábúak ABC-je így a mindennapi bevásárlást a menhelyi állatok támogatásával kötötte össze. A nap végén, a bevétel 10 százalékát egyből a menhely perselyébe rakták.

Szentmiklósi Erik elárulta, hogy a közeljövőben több olyan programot terveznek megvalósítani, amin részt vehet bárki, akinek szívügye az állatok sorsa. Ezek az események kötik össze a közösség állatbarátait, a vállalkozókat, és azokat, akik minden nap hősként lépnek fel azokért akiket magukra hagytak.

 

