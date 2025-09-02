A Fisch Kft. 49 kiló táppal segítette a Tappancsot

A Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat mindennapjai azt bizonyítják, hogy a közösség összefogása csodákra képes. Nem számít, ki mekkora segítséget tud nyújtani, minden apró támogatás hozzájárul ahhoz, hogy az árva állatok biztonságban és szeretetben élhessenek.

Gazdira várnak a Tappancs kiskutyái

Fotó: Varga Panna / Forrás: 24 Óra / kemma.hu

Példamutató támogatás a Tappancsért

Bár a Fisch Kft. régen több különböző kutya-macska felszerelést és eledelt árult, ma már a horgászfelszerelés a fő profiljuk, ennek ellenére a Tappancs gyűjtés kapcsán továbbra is szívügyüknek tekintik az árva állatok támogatását.

Régóta elkötelezett támogatói a Tappancs Állatotthonnak. A vállalat vezetői és munkatársai maguk is állattartók, így különösen fontos számukra, hogy a menhelyen élő kutyák és cicák megfelelő ellátást kapjanak. A mostani 49 kilós tápadomány is azt bizonyítja, hogy a helyi cégek szerepvállalása nélkülözhetetlen. A Kemma gyűjtése során több mint 110 kiló kutyatáp gyűlt össze, ennek jelentős részét a Fisch Kft. adományozta.