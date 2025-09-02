szeptember 2., kedd

A Fisch Kft. 49 kiló táppal segítette a Tappancsot

Minden felajánlás hatalmas jelentőséggel bír az állatok számára. A Tappancs Állatotthon munkáját is az ilyen nagylelkű támogatások teszik lehetővé, mint a több zsáknyi kutyatáp, amit a Fisch Kft. adományozott.

Veszprémi Dániel

A Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat mindennapjai azt bizonyítják, hogy a közösség összefogása csodákra képes. Nem számít, ki mekkora segítséget tud nyújtani, minden apró támogatás hozzájárul ahhoz, hogy az árva állatok biztonságban és szeretetben élhessenek.

Gazdira várnak a Tappancs kiskutyái
Fotó: Varga Panna / Forrás: 24 Óra / kemma.hu

Példamutató támogatás a Tappancsért

Bár a Fisch Kft. régen több különböző kutya-macska felszerelést és eledelt árult, ma már a horgászfelszerelés a fő profiljuk, ennek ellenére a Tappancs gyűjtés kapcsán továbbra is szívügyüknek tekintik az árva állatok támogatását.

Régóta elkötelezett támogatói a Tappancs Állatotthonnak. A vállalat vezetői és munkatársai maguk is állattartók, így különösen fontos számukra, hogy a menhelyen élő kutyák és cicák megfelelő ellátást kapjanak. A mostani 49 kilós tápadomány is azt bizonyítja, hogy a helyi cégek szerepvállalása nélkülözhetetlen. A Kemma gyűjtése során több mint 110 kiló kutyatáp gyűlt össze, ennek jelentős részét a Fisch Kft. adományozta.

Sok kicsi sokra megy!

A Tappancs munkatársai szerint minden apró segítség számít: lehet az egy tál étel, egy ebéd ára, vagy éppen megmaradt építőanyag. A menhely mottója is erre emlékeztet: „Sok kicsi sokra megy!”. Pataki Csaba úgy fogalmazott:

Ez valóban csak csepp a tengerben, de bízunk benne, hogy példát mutat másoknak, akik szeretik az állatokat.

Szívügy az árva kedvencek sorsa

A cég alapítói és dolgozói számára nem kérdés, hogy rendszeresen segítik a Tappancsot. Mint mondják, szívükön viselik az árva kedvencek sorsát, és remélik, hogy adományukkal kicsit könnyebbé teszik a mindennapokat a menhely számára.

A Tappancs Állatotthon pedig továbbra is mindenkit arra buzdít: ha teheti, álljon az ügy mellé, hiszen minden falat étel, minden önzetlen segítség életeket menthet.

 

