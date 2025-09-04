Egy hónap szeretete a Tappancsért: augusztusi gyűjtésünk története

Augusztus elején, amikor a nyár utolsó hónapját kezdtük, a Kemma.hu csapata elhatározta, hogy segíti a bajban lévő Tatabányai Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat Alapítványt. Az állatotthon, amely már több mint 20 éve áll az elárvult állatok mellett, számtalan kihívással nézett szembe az utóbbi időszakban: romló körülmények, pénzügyi nehézségek és egyre növekvő állatszám mellett.

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Eldöntöttük hogy segítünk

Mikor megtudtuk mekkora bajban van a Tappancs Állatotthon, szerkesztőségünk több tagja azonnal kocsiba szállt, és megcéloztuk a menhelyet. Ott az alapítvány tagjai fogadtak minket, és elmondták miben tud segíteni a tatabányai állatbarátok közössége. Zsigáné Marosi Éva, az állatotthon alapítója elmondta: ezúttal az általános szükségletek mellett, több megoldandó problémával néztek szembe.

Nagy összegű számlák felgyülemlése. Ennek fő oka az, hogy ritkán kapják meg időben a rezsi számlákat, egyszerre több, költségesebb számlát kifizetniük pedig sokszor problémát okoz.

Állatorvos hiány. Mivel korábbi helyi orvosuk fiatal gyermeket nevel, nem tud kijárni a menhelyre. Emiatt az állatokat egyesével hordják, ami lelassítja és megnehezíti a folyamatot.

Az épület rossz állapotban van. Ahogy azt korábbi cikkeinkben hangsúlyoztuk, a menhely 20 éve épült az alapítók keze munkája által. Mára nagyon-is esedékes egy teljes felújítás.

A gyűjtésünk célja nem csupán anyagi támogatás biztosítása volt, hanem a közösségi összefogás ösztönzése is. Augusztus elején kezdtük meg a felhívásunkat, és a hónap végéig tartó kampányunk során örömmel tapasztaltuk, hogy a tatabányai állatbarátok válaszoltak a hívásunkra. Az adományozóinknak köszönhetően 120 kilogramm kutyatáp gyűlt össze, ami az alapítvány számára elengedhetetlen a mindennapi működéshez.

Összefogott a közösség

Az első szállítmány augusztus közepén érkezett meg a menhelyre. Az adomány átvételekor a Tappancs vezetője, Zsigáné Marosi Éva, elérzékenyülve köszönte meg a támogatást. Akik jelen voltak, tanúi voltak annak az örömnek és hálának, ami a kutyák és a gondozók szemében csillogott. A kutyák izgatottsága és a gondozók elismerése egyértelműen mutatta, hogy milyen nagy szükség van a közösség segítségére.